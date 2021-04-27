«Тараканы в мозгах». Экономист раскритиковал «постепенный отказ» от доллара

«Смысл таких действий - исключительно тараканы в мозгу наших руководителей. Мир еще не вышел из экономического кризиса. А в период кризиса доллар всегда усиливается. И мы прекрасно видели, что с момента начала пандемии, его курс к тому же евро не изменился, к другим твердым валютам - тоже, а валюты развивающихся стран дешевели. То есть я не очень понимаю, почему надо отказываться от доллара, когда он в принципе остается основной валютой при этом не дешевеет, и никаких особых рисков в связи с ним нет», - рассказал Иноземцев.

По его словам, решение постепенно отходить от расчетов в долларах в международных сделках имеет политическую подоплеку.

«Это попытка наших политиков показать силу Соединенным штатам, хотя им от этого не холодно не жарко. Ничего кроме политически мотивированного решения я здесь не вижу вообще», - считает он.



При этом экономист обратил внимание, что на фоне снижения роли доллара для российской экономики на первый план выходят другие валюты, например, юань.

«Постепенный отказ от доллара это некий сигнал даже не столько Соединенным штатам, которым он, в общем-то, по барабану, сколько российским союзникам типа стран СНГ, отчасти Китая. На сегодня Банк России держит треть всех мировых резервов центральных банков, которые номинированы в юанях. То есть фактически на сегодняшний день на протяжении трех лет мы скупаем юань в наши резервы темпами, которым нет равных в мире. Для чего мы это делаем? Я думаю, чтобы выслужиться перед Пекином. Больше я не вижу особых оснований. То есть, я говорю, это чисто политическая вещь. Экономического смысла я не наблюдаю», - заключил собеседник НСН.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал последствия возможного отключения России от международной платежной системы SWIFT.

