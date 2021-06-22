Глава ФРС США прокомментировал вероятный отказа РФ от доллара

Пауэлл напомнил, что доллар остается мировой резервной валютой. По его мнению, "другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко".

Минфин РФ ранее в июне объявил об изменениях в структуре ФНБ в течение месяца. Доля доллара в структуре фонда сократится до нуля.

Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал решение Минфина отказаться от доллара в качестве одной из валют для хранения в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

