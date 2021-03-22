Лавров высказался о срочной необходимости ухода от использования доллара

Риски введения новых санкций со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, а также уходом от использования контролируемых Западом платежных систем, говорится в сообщении МИД России со ссылкой на главу ведомства Сергея Лаврова, который дал интервью китайским СМИ.

США vs Россия. Оскорбления президентов и новые санкции

По словам министра, Москве и Пекину нужно укреплять свою самостоятельность. «Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики», — сказал Лавров.

По его словам, жизнь заставляет Россию и Китай выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от «причуд западных партнеров».

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей и пригрозил ответом за «вмешательство» в выборы в штатах. Вскоре американские власти заявили о предстоящем введении новых санкций против России. Путин отреагировал на оскорбления, пожелав здоровья американскому коллеге и припомнив поговорку «кто как обзывается, тот сам так называется», после Москва отозвала российского посла из Вашингтона на консультации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДолларСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры