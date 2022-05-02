Угольная пыль. Запад и Россия считают убытки от изменения поставок энергоресурсов
Запад пытается объяснить антироссийские санкции противодействием спецоперации на Украине, в России называют другие причины. Все считают потери.
Европа планирует летом прекратить импорт угля из России, а до конца года — отказаться от российской нефти. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Indian Express. Как отметил глава правительства ФРГ, многие страны присоединились к санкциям против России на фоне спецоперации на Украине, «даже если это неизбежно повлечет за собой экономические издержки».
Министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна намерена стать независимой от российского газа, нефти и угля к концу этого года, сообщает ТАСС.
По его словам, для этого власти сфокусируются на энергосбережении, а также импорте из других стран. Йеттен добавил, что власти намерены выделить около €600 млн для компенсации затрат энергокомпаний.
Страны Евросоюза одобрили эмбарго на импорт угля из России в ходе подготовки пятого пакета санкций члены Евросоюза. После обсуждения они пришли к консенсусу, сообщил Bloomberg 8 апреля.
Глава Минэнерго России Александр Новак в статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика» заявил о том, что Евросоюз не сможет полностью заменить российские энергоресурсы в течение ближайших 5-10 лет. По его словам, об этом знают все ведущие игроки отрасли.
Колумбия – государство, обладающее крупнейшими в Латинской Америке запасами угля – объявила о готовности частично заменить российские энергоносители на рынке Евросоюза. Страна может нарастить объемы добычи угля, нефти, газа и чистого водорода, объявил президент Иван Дуке.
Колумбия не сможет заменить Россию на рынке энергоносителей, поскольку у нее нет достаточных запасов топлива, сказал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«Заявления, которые он сделал, ничего общего с реальностью не имеют. Объемы, которые Колумбия добывает, сопоставимы с добычей марсианского песка на планете Земля. У них нет объемов, в этом проблема Колумбии», - объяснил эксперт по энергетическому развитию.
При этом точных сроков перехода на оплату в рублях за уголь и другие экспортируемые товары РФ, кроме газа и нефти, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу во время брифинга.
На фоне введения западных санкций снижение ВВП в России в 2022 году может в два раза превысить прогнозы властей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский. Он отметил, что высокие цены на сырье сейчас играют в пользу России.
«Сейчас в помощь правительству играют высокие цены на сырье, нефть, металлы, продовольствие, удобрения, тот же самый газ. Падение экспорта хоть и произошло примерно на 25-30%, цены находятся на максимальных отметках за многие годы. Есть отрасли, которым окажут поддержку. Это добыча сырья, нефть, газ, уголь, металлургическая продукция, удобрения, часть продовольствия. Здесь хоть в физическом отношении будет спад от 20 до 50%, но высокие цены компенсируют выпадающие доходы и удастся избежать сильной просадки», - прогнозирует член президиума Столыпинского клуба.
Ранее член палаты представителей США Марси Каптур призвала «все страны» мира перестать импортировать нефть, уголь и газ из России.
США под предлогом борьбы с «кровавым режимом» в России хотят получить доступ к энергетическому рынку Европы. Такое мнение высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, Вашингтон давно борется за энергетический рынок Европы и готов «впиться в него зубами», но этому сильно мешала «зеленая повестка» европейцев и связанная с ней риторика.
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