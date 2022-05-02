Угольная пыль. Запад и Россия считают убытки от изменения поставок энергоресурсов

Министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна намерена стать независимой от российского газа, нефти и угля к концу этого года, сообщает ТАСС.

По его словам, для этого власти сфокусируются на энергосбережении, а также импорте из других стран. Йеттен добавил, что власти намерены выделить около €600 млн для компенсации затрат энергокомпаний.

Страны Евросоюза одобрили эмбарго на импорт угля из России в ходе подготовки пятого пакета санкций члены Евросоюза. После обсуждения они пришли к консенсусу, сообщил Bloomberg 8 апреля.