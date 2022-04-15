Польша запретила импорт угля из России

В сообщении канцелярии говорится, что «президент подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности», документ связан с событиями на Украине. Ранее соответствующий закон приняли обе палаты парламента Польши.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что желание Запада вытеснить поставки российских энергоресурсов неминуемо отразится на всей мировой экономике. По его мнению, в будущем «разумная замена»российского газа для Европы возможна, но сейчас «просто отсутствует».



