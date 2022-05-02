Шольц: Евросоюз прекратит импорт российского угля летом 2022 года

Европа планирует летом прекратить импорт угля из России, а до конца года — отказаться от российской нефти. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Indian Express.

Евросоюз собирается отказаться от российской нефти до конца года

Как отметил глава правительства ФРГ, многие страны присоединились к санкциям против России на фоне спецоперации на Украине, «даже если это неизбежно повлечет за собой экономические издержки».

«Мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года прекратим российскую нефть и резко сократим импорт газа из России», — заявил Шольц.

Евросоюз в начале апреля принял очередной пакет антироссийских санкций, в соответствии с которым с августа 2022 года будет введен ЕС запрет на импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива из РФ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НефтьУгольСанкции Против РоссииЕвросоюз
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