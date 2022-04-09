СМИ: Японская Kyushu Electric Power откажется от российского угля

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power на фоне ужесточения санкций против России планирует отказаться от закупок российского угля. Об этом сообщает телеканал NHK.

Минэнерго: российский уголь перенаправят на другие рынки

Компания намерена прекратить закупки в этом году. Отмечается, что в последние годы Kyushu Electric Power покупала в РФ около 7% угля от необходимого ей объема. Компания уже нашла альтернативных поставщиков, отказ от российского сырья не повлияет на энергоснабжение.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио намерен постепенно снижать импорт угля из РФ и в дальнейшем запретить его, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияУгольЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры