СМИ: Японская Kyushu Electric Power откажется от российского угля

Компания намерена прекратить закупки в этом году. Отмечается, что в последние годы Kyushu Electric Power покупала в РФ около 7% угля от необходимого ей объема. Компания уже нашла альтернативных поставщиков, отказ от российского сырья не повлияет на энергоснабжение.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио намерен постепенно снижать импорт угля из РФ и в дальнейшем запретить его, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

