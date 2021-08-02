«Ценовые ралли». В Европе заподозрили «Газпром» в шантаже по «Северному потоку – 2»
«Газпром» снизил закачку в австрийские, немецкие и голландские хранилища, чтобы испугать европейцев холодной зимой, считают эксперты.
Страны Европы заподозрили Россию в манипуляциях ради достройки «Северного потока – 2». Именно такая реакция звучит в ответ на появившуюся ранее информацию, что «Газпром» сократил транзит газа через европейские страны на треть.
«Похоже, "Газпром" не столько оптимизирует цены и объемы, сколько оказывает давление с целью обеспечить завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2», - заявил глава берлинской консалтинговой компании Ganexo Йоахим Эндресс.
Ранее стало известно, что поставки по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему через Белоруссию и Польшу в Германию, сократились с 84 миллионов кубометров в предыдущие несколько суток до 50 миллионов кубов в субботу и 60 - в воскресенье
По данным портала Gas Infrastructure Europe, снизились объемы закачки в крупнейшие используемые «Газпромом» хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).
Экспертов смутил тот факт, что снижение закачки газа произошло в выходные, так как обычно в эти дни она растет из-за снижения спроса со стороны промышленности и высвобождения дополнительного ресурса для направления газа в хранилища.
Добавляет остроты тот факт, что европейские хранилища практически опустошены после предыдущей холодной зимы, и нуждается в наполнении перед следующим отопительным периодом. В прошлом году из российских подземных хранилищ газа забрали почти 61 миллиард кубических метров, что является рекордом. Благодаря подорожанию газа и другого сырья России за первые шесть месяцев года удалось добиться роста экспорта, превысив показатели докризисного 2019 года.
В мае заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова отмечала, что европейские страны до сих пор никак не могут сократить значительное отставание в объемах закачки газа в подземные хранилища Европы, опустевшие после холодной зимы. По ее словам, в Евросоюзе сохраняется низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах газа, и «пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов».
Как заявил «Российской газете» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, если «Северный поток – 2» не будет запущен в ближайшие месяцы, в условиях малых запасов это может спровоцировать дальнейшее ценовое ралли, а в случае морозной зимы даже серьезные проблемы с безопасностью газоснабжения в Европе.
Европе в ближайшие годы потребуются дополнительные объемы газа, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
«Европа из-за своей экологической программы будет избавляться от более грязных источников энергии, поэтому ближайшие 50 лет Европа не сможет обойтись без газа. Нужно все оценивать хладнокровно. Вполне возможно, европейцы будут искать другие пути и источники энергии. Например, сжиженный газ, который, кстати, поставляется и из России», - заявил собеседник НСН.
Слова Рара в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил польский политолог Якуб Корейба.
«Есть совокупность причин, связанных с реконструкцией энергетики Евросоюза в сторону отказа от угля, с одной стороны, и атомной энергетики с другой стороны. Если приказы Еврокомиссии будут реализованы, и Польша будет постепенно отказываться от угля, не построив при этом атомных мощностей, увеличится степень ее зависимости от российского газа, который станет в таком случае единственной альтернативой», - сказал Корейба.
По его словам, в Варшаве понимают, что строительство и запуск «Северного потока-2» уже не остановить. При этом он напомнил о неприемлемости использования газопровода в политических целях для Европы.
«Первая ветка завершена, вторая будет скоро завершена. Физически остановить строительство нельзя, но остается другой аспект – как будет регулироваться торговля газом по «Северному потоку». Тут сейчас мяч на стороне Еврокомиссии, которая может применять к этому газопроводу разные режимы. Если в полном объеме будут применены правила третьего энергопакета ЕС, то есть европейское законодательство, не факт, что этим газопроводом сможет монопольно пользоваться «Газпром» и, соответственно, он не станет использовать его в политических целях», - отметил он.
При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в НСН заявил, что считает разговоры о зависимости Европы от российского газа несколько преувеличенными.
«Все говорят, что это новая российская игла, но с точки зрения адекватных экономических субъектов, которым является Германия, это просто еще один маршрут диверсификации поставок, о чем так ратует Европа. Разумные страны, которые мыслят экономическими категориями, поддерживают проект, а те, кто мыслят политическими категориями, конечно, всегда против», - заключил эксперт.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в НСН назвал два способа помешать работе «Северного потока-2».
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