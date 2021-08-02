«Ценовые ралли». В Европе заподозрили «Газпром» в шантаже по «Северному потоку – 2»

Ранее стало известно, что поставки по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему через Белоруссию и Польшу в Германию, сократились с 84 миллионов кубометров в предыдущие несколько суток до 50 миллионов кубов в субботу и 60 - в воскресенье

По данным портала Gas Infrastructure Europe, снизились объемы закачки в крупнейшие используемые «Газпромом» хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).

Экспертов смутил тот факт, что снижение закачки газа произошло в выходные, так как обычно в эти дни она растет из-за снижения спроса со стороны промышленности и высвобождения дополнительного ресурса для направления газа в хранилища.

Добавляет остроты тот факт, что европейские хранилища практически опустошены после предыдущей холодной зимы, и нуждается в наполнении перед следующим отопительным периодом. В прошлом году из российских подземных хранилищ газа забрали почти 61 миллиард кубических метров, что является рекордом. Благодаря подорожанию газа и другого сырья России за первые шесть месяцев года удалось добиться роста экспорта, превысив показатели докризисного 2019 года.

В мае заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова отмечала, что европейские страны до сих пор никак не могут сократить значительное отставание в объемах закачки газа в подземные хранилища Европы, опустевшие после холодной зимы. По ее словам, в Евросоюзе сохраняется низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах газа, и «пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов».

Как заявил «Российской газете» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, если «Северный поток – 2» не будет запущен в ближайшие месяцы, в условиях малых запасов это может спровоцировать дальнейшее ценовое ралли, а в случае морозной зимы даже серьезные проблемы с безопасностью газоснабжения в Европе.