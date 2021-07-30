Названы два способа помешать работе «Северного потока-2»

Соглашение Германии и США позволяет перекрыть «Северный поток 2», если будет доказана агрессия России в сторону Украины и если Россия начнет использовать газ в качестве энергетического оружия, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в НСН.

«По нынешним законом Евросоюза, остановить работу «Северного потока-2» по политическим причинам нельзя, необходимо было вводить новые законы, а это и есть санкции, которые позволяли бы остановить проект. Сейчас это просто газопровод, экономический проект, который регулируется общими нормами Евросоюза. В соглашении Германии и США написано, что, если Россия проявит какую-то якобы агрессию к Украине, либо будет использоваться газ в качестве энергетического оружия, тогда Германия обязуется санкции ввести и «Северный поток» перекрыть. Сейчас мы будем видеть ряд провокаций со стороны Украины», - рассказал Юшков.