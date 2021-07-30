Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не станет «иглой» для Европы

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал подобного рода заявления исключительно политическими. 

«Северный поток – 2 не станет «иглой» для Евросоюза, а призван диверсифицировать поставки, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в НСН.

«Все говорят, что это новая российская игла, но с точки зрения адекватных экономических субъектов, которым является Германия, это просто еще один маршрут диверсификации поставок, о чем так ратует Европа. Разумные страны, которые мыслят экономическими категориями, поддерживают проект, а те, кто мыслят политическими категориями, конечно, всегда против», - отметил он.

Новым «Северным потоком-2» может стать газопровод в Китай

Соглашение Германии и США позволяет перекрыть «Северный поток 2», если будет доказана агрессия России в сторону Украины и если Россия начнет использовать газ в качестве энергетического оружия, заявил ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков на пресс-конференции в НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Северный Поток-2
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