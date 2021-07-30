Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не станет «иглой» для Европы

«Северный поток – 2 не станет «иглой» для Евросоюза, а призван диверсифицировать поставки, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в НСН.

«Все говорят, что это новая российская игла, но с точки зрения адекватных экономических субъектов, которым является Германия, это просто еще один маршрут диверсификации поставок, о чем так ратует Европа. Разумные страны, которые мыслят экономическими категориями, поддерживают проект, а те, кто мыслят политическими категориями, конечно, всегда против», - отметил он.