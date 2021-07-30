«Украина проиграет вдвойне». В Германии оценили альтернативу «Северного потока - 2» для Европы

«Я не понимаю, что за выражения используют представители западных элит: мы находимся на войне или на спортивных состязаниях? Мне кажется, что вопрос простой: если газ нужен, то он нужен. И мне кажется, что дополнительные объемы газа нужны Европе, которая из-за своей экологической программы будет избавляться от более грязных источников энергии. Ближайшие 50 лет Европа не сможет обойтись без газа. Если есть потребность, нужно закупать и из Норвегии. Вопрос только, где найдутся деньги, чтобы достроить газопровод Baltic Pipe. Его главный заказчик Польша, а она надеется на деньги Евросоюза. Это коммерческий проект», - заявил политолог.

Также Рар назвал главную проигравшую сторону от транзита норвежского газа в Польшу.

«Почему газовый вопрос все время смешивается с политикой? Ответ – Украина. Раньше она использовала свою территорию как транзитную монополию, зарабатывая на этом хорошие деньги. Я думаю, что Украина боится, что лишится этих денег. Кстати, она должна занервничать и из-за норвежского газа. Если с этой стороны посмотреть, то Украина вдвойне проигрывает», - заявил Рар.

По его словам, реакцию европейцев на «Северный поток -2» нужно разделять: например, бизнес и население Германии положительно относятся к проекту, в то время как некоторые политики и западные СМИ его критикуют.

«Например, в Германии бизнес очень доволен. Потому что это коммерческий проект, и она реализуется. В нем замешаны крупные немецкие компании. За проект, как говорят социологические исследования, население Германии. Две трети немцев считают, что сделки с Россией идут на пользу. Они не видят в этом какой-то вражеской затеи. Но есть трансатлантические круги, есть немецкие правящие элиты либерального толка, они связаны со средствами массовой информации. И все немецкие СМИ русофобского характера. Они не могут спокойно говорить о России: все время грязь и гадость. И именно они делают «шум» из «Северного потока-2». Немецкие политики говорят: нельзя было договариваться, если этого не хотели в Польше, Прибалтике и Украине. Но эта структура принятия решений катастрофическая, потому что выходит так, что немцы воспринимают их интересы гораздо серьезней, чем отношения с Россией. Такого раньше не было, и это очень большая проблема», - считает Рар.

При этом политолог еще раз подчеркнул, что европейцы испытывают большую потребность в газе, из-за чего готовы рассматривать разные варианты его поставок.