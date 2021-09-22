ЦБ намерен усилить контроль за пополнением банковских карт. Остановит ли это мошенников?

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН рассказал, что в России научились быстро вычислять таких мошенников, использующих «подмену номеров», поэтому они перебрались в другие страны.

«Существует оборудование, которое позволяет менять номера – то есть вместо номера звонящего подставляются любые цифры и буквы. Например, может быть написано «Вам звонит президент». Если говорить о таком оборудовании, оно относительно доступно. Внутри страны его не используют, поскольку достаточно легко поймать тех, кто им пользуется. Как правило, это Прибалтика и Африка, звонки идут оттуда», - сказал он.

По словам Муртазина, россиянам следует внимательнее относиться к «звонкам от Папы Римского» и подключиться к услуге «анти-спам», которую предоставляют операторы связи.

Согласен с тем, что лучший способ обезопасить себя от телефонных мошенников — просто не разговаривать с ними, считает и управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Однако что делать, если звонок «из банка» и вы все-таки взяли трубку и вам начинают что-то предлагать, выманивая персональную информацию, рассказал НСН глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев.

«Есть очень простой и очень старый способ. Нужно сказать: «спасибо» и позвонить в банк самому. И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки», - пояснил эксперт.

Также специалисты рынка советуют не отвечать фразами «да», «нет» и не называть никаких цифр, так как голос может быть записан на диктофон. Зная личные данные человека, такую запись можно использовать для звонка в банк или иную службу, где есть распознавание голоса.