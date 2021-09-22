ЦБ намерен усилить контроль за пополнением банковских карт. Остановит ли это мошенников?
Пока ЦБ работает нам мерами по защите средств клиентов, аналитики рассказали, почему не стоит отвечать на незнакомые звонки, даже если они «из банка».
Банк России заявил о необходимости усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. Это должно помочь в борьбе с мошенниками, когда те провоцируют потенциальных жертв на внесение средств на свои счета через банкоматы. Затем злоумышленники быстро снимают полученные деньги и банки могут вернуть мало похищенных средств. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, банк ничего не может сделать, если деньги выведены.
По данным МВД, телефонные злоумышленники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов российских граждан, убедив их оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет из-за вероятности списания.
Ранее стало известно о новом виде телефонного мошенничества. По данным СМИ, россияне получают звонки от якобы полицейских или сотрудников банка, а перезванивая по входящему номеру, попадают на реальных владельцев номеров, не подозревающих, что их телефоны участвуют в преступной схеме.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН рассказал, что в России научились быстро вычислять таких мошенников, использующих «подмену номеров», поэтому они перебрались в другие страны.
«Существует оборудование, которое позволяет менять номера – то есть вместо номера звонящего подставляются любые цифры и буквы. Например, может быть написано «Вам звонит президент». Если говорить о таком оборудовании, оно относительно доступно. Внутри страны его не используют, поскольку достаточно легко поймать тех, кто им пользуется. Как правило, это Прибалтика и Африка, звонки идут оттуда», - сказал он.
По словам Муртазина, россиянам следует внимательнее относиться к «звонкам от Папы Римского» и подключиться к услуге «анти-спам», которую предоставляют операторы связи.
Согласен с тем, что лучший способ обезопасить себя от телефонных мошенников — просто не разговаривать с ними, считает и управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.
Однако что делать, если звонок «из банка» и вы все-таки взяли трубку и вам начинают что-то предлагать, выманивая персональную информацию, рассказал НСН глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев.
«Есть очень простой и очень старый способ. Нужно сказать: «спасибо» и позвонить в банк самому. И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки», - пояснил эксперт.
Также специалисты рынка советуют не отвечать фразами «да», «нет» и не называть никаких цифр, так как голос может быть записан на диктофон. Зная личные данные человека, такую запись можно использовать для звонка в банк или иную службу, где есть распознавание голоса.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали обманывать пользователей «Госуслуг», представляясь сотрудниками портала и переводя людей на «поддельный сайт», чтобы в затем украсть персональные данные и оформить кредиты.
Адвокат Павел Астахов объяснял НСН, почему правоохранительные органы не могут найти управу на мошенников, «круглосуточно звонящих нам по всем мобильным телефонам, чтобы обворовать».
«Только вдумайтесь: полторы тысячи лжебанков просто стали невидимками для официальных структур! Наши правоохранительные органы не могут найти управу на мошенников, круглосуточно звонящих нам по всем мобильным телефонам, чтобы обворовать. Для этого, оказывается, требуются новые законы и поправки в Уголовный кодекс. А вот мне кажется, достаточно у нас законов и статей, просто кто-то не умеет работать, а возможно просто закрывает глаза там, где надо вооружиться увеличительным стеклом и нормой закона», – заявил Астахов.
По данным Центробанка, во втором квартале 2021 года мошенники путем несанкционированных переводов с банковских счетов россиян похитили более трёх миллиардов рублей. По данным регулятора, это в 1,5 раза больше, чем за апрель-июнь прошлого года. В 2020-ом путем несанкционированных переводов со счётов злоумышленники украли у граждан 2,1 миллиарда рублей, передает РБК. При этом банки смогли вернуть клиентам лишь 7,4% похищенных средств, тогда как в прошлом году - 12,8%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Ангелу Меркель освистали на предвыборном митинге в Германии
- Подростка задержали в Москве по подозрению в убийстве родителей
- Прилепин готов возглавить фракцию «Справедливой России» в Госдуме
- Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину
- В США умер актёр из сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон
- Новый дорожный знак для беспилотных авто появится в России в 2025 году
- Гандболистов юношеской сборной России заподозрили в ставках на свои матчи
- На Украине заявили о готовности к консультациям по «Северному потоку-2»
- В России появится умный автомат для прицеливания и сопровождения цели
- В Госдепе потребовали увеличить поставки российского газа через Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru