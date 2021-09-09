В Сбербанке сообщили о новом способе кражи денег

По его словам, при этом мошенники получат доступ к персональным данным, деньгам, логину и паролю для входа на подлинный сайт госуслуг. Однако самое страшное, если жертва предоставит мошенникам доступ к своему личному кабинету на реальных «Госуслугах». С их помощью преступники могут оформить кредит или микрозайм.

Мошенники придумали новые схемы телефонного обмана, в том числе с угрозами убийством, предупредили в пресс-центре МВД России. Они используют угрозы убийством или уничтожением личного имущества.

