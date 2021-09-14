«Вам звонит президент!» Россиян атаковали телефонные мошенники из Прибалтики и Африки

Он посоветовал россиянам внимательнее относиться к «звонкам от Папы Римского» и использовать услугу «анти-спам», которую предоставляют операторы связи.

«Когда вам звонит любой человек и представляется хоть Папой Римским, наверное, нужно не доверять таким звонкам и понимать, что звонящий, скорее всего, чего-то хочет от вас. Есть программа, которая фильтрует спам-звонки, также у операторов есть подобная услуга «анти-спам», она стоит 1-2 рубля в день. Операторская услуга самая неплохая, потому что они видят все спам-звонки в своей сети и быстро их отфильтровывают. Если говорить о сторонних программах, они менее точны и быстры, но тоже работают, почему нет», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали обманывать пользователей «Госуслуг», представляясь сотрудниками портала и переводя людей на «поддельный сайт», чтобы в дальнейшем украсть персональные данные и оформить кредиты.

По данным Центробанка, во втором квартале 2021 года мошенники путем несанкционированных переводов с банковских счетов россиян похитили более трёх миллиардов рублей.

Адвокат Павел Астахов объяснял НСН, почему правоохранительные органы не могут найти управу на мошенников, «круглосуточно звонящих нам по всем мобильным телефонам, чтобы обворовать».

