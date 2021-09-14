«Вам звонит президент!» Россиян атаковали телефонные мошенники из Прибалтики и Африки
Существует оборудование, позволяющее превращать номер звонящего по телефону в любые цифры и буквы, рассказал НСН Эльдар Муртазин.
В России научились быстро вычислять мошенников, использующих «подмену номеров», поэтому они перебрались в другие страны, заявил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее стало известно о новом виде телефонного мошенничества. По данным СМИ, россияне получают звонки от якобы полицейских или сотрудников банка, а перезванивая по входящему номеру, попадают на реальных владельцев номеров, не подозревающих, что их телефоны участвуют в преступной схеме.
«Существует оборудование, которое позволяет менять номера – то есть вместо номера звонящего подставляются любые цифры и буквы. Например, может быть написано «Вам звонит президент». Если говорить о таком оборудовании, оно относительно доступно. Внутри страны его не используют, поскольку достаточно легко поймать тех, кто им пользуется. Как правило, это Прибалтика и Африка, звонки идут оттуда», - рассказал Муртазин.
При этом он отметил, что такой вариант телефонного мошенничества был популярен в России раньше, однако сейчас «сходит на нет».
«Подмена номеров раньше была очень популярна. Сейчас она сходит «на нет», потому что операторы научились фильтровать такой трафик и не пропускать его через свои сети», - пояснил эксперт.
Он посоветовал россиянам внимательнее относиться к «звонкам от Папы Римского» и использовать услугу «анти-спам», которую предоставляют операторы связи.
«Когда вам звонит любой человек и представляется хоть Папой Римским, наверное, нужно не доверять таким звонкам и понимать, что звонящий, скорее всего, чего-то хочет от вас. Есть программа, которая фильтрует спам-звонки, также у операторов есть подобная услуга «анти-спам», она стоит 1-2 рубля в день. Операторская услуга самая неплохая, потому что они видят все спам-звонки в своей сети и быстро их отфильтровывают. Если говорить о сторонних программах, они менее точны и быстры, но тоже работают, почему нет», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали обманывать пользователей «Госуслуг», представляясь сотрудниками портала и переводя людей на «поддельный сайт», чтобы в дальнейшем украсть персональные данные и оформить кредиты.
По данным Центробанка, во втором квартале 2021 года мошенники путем несанкционированных переводов с банковских счетов россиян похитили более трёх миллиардов рублей.
Адвокат Павел Астахов объяснял НСН, почему правоохранительные органы не могут найти управу на мошенников, «круглосуточно звонящих нам по всем мобильным телефонам, чтобы обворовать».
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