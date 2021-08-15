Юрист рассказал, какие фразы нельзя произносить в беседе с мошенником
Лучший способ обезопаситься от телефонных мошенников — не разговаривать с ними, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнёра юридической компании «Позиция Права» Егора Редина.
По его словам, банки и прочие службы оповестят о подозрительных операциях без телефонного звонка. Если не удалось избежать телефонного звонка со злоумышленником, то лучше не отвечать фразами «да», «нет» и не называть цифры, так как голос может быть записан на диктофон.
По словам юриста, зная личные данные человека, такую запись можно использовать для звонка в банк или иную службу, где есть распознавание голоса. Редин напомнил, что финансовые организации не звонят клиентам по поводу денежных операций и не спрашивает о реквизитах счетов, персональные и личные данные.
Ранее директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик назвал способы придумать надежный банковский пароль. Важно, как минимум, чтобы пароль был сложным, не словарным и не содержал информацию о вас или месте, где он создан.
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