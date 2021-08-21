«Замки на дверь нужно ставить». Эксперты дали советы, как обезопасить банковские данные

С начала года в России обнаружили более полутора тысяч лжебанков. Адвокат Павел Астахов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему волна телефонных мошенников захлестнула страну:

«Только вдумайтесь: полторы тысячи лжебанков просто стали невидимками для официальных структур! Наши правоохранительные органы не могут найти управу на мошенников, круглосуточно звонящих нам по всем мобильным телефонам, чтобы обворовать. Для этого, оказывается, требуются новые законы и поправки в Уголовный кодекс. А вот мне кажется, достаточно у нас законов и статей, просто кто-то не умеет работать, а возможно просто закрывает глаза там, где надо вооружиться увеличительным стеклом и нормой закона», – заявил Астахов.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что интерес мошенников к краже биометрических данных могут привлечь только крупные денежные операции, к которым не относятся покупки в магазине или проезд на транспорте.



