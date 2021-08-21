«Замки на дверь нужно ставить». Эксперты дали советы, как обезопасить банковские данные
Экс-советник президента РФ и адвокат оценили ситуацию в России с мошенничеством банковскими данными и рекомендовали всем работать над безопасностью.
Чтобы получить доступ в личные кабинеты клиентов банков мошенники стали разыгрывать среди них «бесплатную пиццу», сообщает РБК со ссылкой сотрудник Альфа-Банка Сергея Трухачева.
По его словам, преступники создают сайты для розыгрыша съедобного приза. Мошенники от имени как минимум двух известных банков предлагают ввести номер телефона и банковской карты, чтобы стать участником розыгрыша и получить пиццу. Также для этого необходимо ввести код из SMS-сообщения. Таким образом они получают доступ к счету клиента.
Экс-советник президента РФ Герман Клименко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не стоит жалеть 100-200 рублей на антивирус для смартфона, если их пугает слежка от рекламных компаний.
«От злоумышленников наши телефоны и компьютеры более-менее защищены. Я советую защитить свой телефон с помощью антивируса. Люди часто жалеют 100-200 рублей в месяц на это. Все-таки замки на дверь нужно ставить. Мы же ставим сигнализацию на автомобиль. Это хоть как-то защитит от мошенников», - уверен он.
С начала года в России обнаружили более полутора тысяч лжебанков. Адвокат Павел Астахов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему волна телефонных мошенников захлестнула страну:
«Только вдумайтесь: полторы тысячи лжебанков просто стали невидимками для официальных структур! Наши правоохранительные органы не могут найти управу на мошенников, круглосуточно звонящих нам по всем мобильным телефонам, чтобы обворовать. Для этого, оказывается, требуются новые законы и поправки в Уголовный кодекс. А вот мне кажется, достаточно у нас законов и статей, просто кто-то не умеет работать, а возможно просто закрывает глаза там, где надо вооружиться увеличительным стеклом и нормой закона», – заявил Астахов.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что интерес мошенников к краже биометрических данных могут привлечь только крупные денежные операции, к которым не относятся покупки в магазине или проезд на транспорте.
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