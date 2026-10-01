Пока с интернетом: Замена устаревшего оптоволокна в России растянется на годы
Задача обновления линий связи из-за их износа в национальном масштабе не стоит, заявил НСН гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.
Проблема износа оптоволоконных линий связи в России пока далека от общенационального масштаба, заявил НСН гендиректор консалтинговой компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, замена устаревших кабелей будет производиться не один год.
Более 50% магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в России в ближайшее время могут потребовать замены, поскольку они уже превысили гарантированный срок службы в 25 лет. Об этом говорится в проекте обновленной Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленной Минцифры. Как сообщают «Известия», документ разослан на межведомственное согласование. Внутри кабелей находятся тонкие волокна из стекла, которое со временем может мутнеть. Это приводит к снижению пропускной способности и может вызвать проблемы с доступом в интернет.
«Пока это острой проблемой не стало. Есть расчетные показатели того, сколько оптоволокно может прослужить. После этого оно темнеет, а там, по сути дела, идет световой сигнал. Соответственно, через темное волокно он хуже проходит. Поэтому, действительно, это влияет на связь. Уже есть технологии, которые позволяют всё больший объем трафика передавать через одно и то же волокно. Здесь прогресс шагнул очень далеко за последние два десятилетия. С другой стороны, требования остаются к волокну достаточно конкретные. Оно должно быть прозрачным, хотя и по истечении гарантийного срока может оставаться таковым», - отметил собеседник НСН.
По словам эксперта, процесс замены оптоволокна растянется на годы.
«Дело в том, что оптоволоконного кабеля огромное количество проложено в стране. Грандиозная стройка магистралей наиболее интенсивно шла все нулевые годы. Соответственно, сейчас этому волокну 15-20 лет. Пока задача замены устаревших физически ВОЛС не стояла в национальном масштабе, тем более за один год. Где-то, если показатели ухудшаются, будет произведена замена, скажем, в этом году, в следующем - где-то еще. Вообще стройка не заканчивается никогда. Где-то новые кабели прокладываются и сегодня впервые к каким-то населенным пунктам», - заключил Константин Анкилов.
Как отмечается в обновленной стратегии развития отрасли связи до 2035 года, за 10 лет (2015–2025) интернет-трафик в России вырос в 10 раз - до 218,8 экзабайт. В связи с этим растет и нагрузка на ВОЛС. Примерные затраты на их обновление могут составить 400 млрд рублей.
Согласно прогнозам, российский интернет-трафик в ближайшие четыре года вырастет в 2,5 раза. Как рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн, главным фактором здесь станет не бытовое потребление, а масштабная цифровизация экономики.
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