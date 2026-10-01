«На грани выживания»: Каковы шансы Минцифры «отбить» льготы для ИТ-компаний
Пересмотр льгот не приведет к волне закрытий ИТ-компаний, однако осложнит их существование и снизит эффективность, заявил НСН Эльдар Муртазин.
Минцифры не сможет «отбить» у Минфина льготы для ИТ-компаний в нужных для рынка объемах, поэтому было бы логично четко разделить бизнес, и предоставлять поддержку тем организациям, которые в них нуждаются больше других, объяснил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Минцифры не поддержало предложенные Минфином поправки к Налоговому кодексу, касающиеся изменения порядка расчета льгот для ИТ-компаний. В цифровом ведомстве считают, что это может негативно сказаться на темпах роста экономики в целом и, как следствие, на налоговых поступлениях. Поправки предполагают, что под льготы не будут попадать взаиморасчеты с дочерними и материнскими компаниями. Их доля в общей прибыли разработчиков, по оценкам экспертов, достигает от 70% до 90%.
Муртазин считает, что в данном случае влияние Министерства финансов окажется сильнее, хотя на отрасль это действительно будет влиять крайне негативно.
«Минфин перетянет одеяло на себя, Минцифры что-то отобьет, но не в таких количествах, как это нужно для рынка. Закрытия компаний из-за этого ожидать не стоит, но в сегодняшней ситуации многие компании изначально ориентированы на льготы, и без таковых они будут менее эффективными. Более того, текущий уровень инвестиций предполагает, что это инвестиции, которые идут долгосрочно. Поэтому, если мы уже начали давать такие льготы, было бы неплохо, чтобы они распространялись на более длительный срок. Исходя из этого, надо просто четко разделить тот бизнес, который действительно нуждается в льготах. И тот бизнес, который сегодня на грани выживания, должен их получать. А те, кто фиксируют большие прибыли, для них вопрос открытый: нуждаются ли они в поддержке, нужно ли ее предоставлять?» — отметил аналитик.
В первую очередь под удар попадут крупный и средний бизнес, так как они основные получатели льгот, а небольшие компании в массе своей такую поддержку не получали, добавил Муртазин.
Также от отметил, что данная ситуация усилит отток ИТ-кадров из страны, который в России, по сути, не заканчивался.
«Сегодня инвестиционный климат в России крайне негативен. На это влияет история, фактически, с передачей управления успешными компаниями третьим лицам, имеется ввиду история с "Леста Игры", то есть это игровая индустрия. И все вместе это толкает к "исходу" специалистов, потому что, если мы говорим про разработчиков-айтишников, они зачастую могут работать в любой точке мира. Исход кадров и не останавливался в эти годы, просто сейчас к нему подтолкнули более явно и более быстро», — подчеркнул эксперт.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказывал НСН, что в этом году на фоне блокировок и ограничений усилился переезд IT-специалистов в другие страны.
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