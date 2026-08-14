Новак поручил нарастить поставки топлива в уязвимые регионы России

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

На совещании отдельно рассматривалась ситуация в десяти субъектах: Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, республиках Тыва и Хакасия, а также в Краснодарском, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. Новак также поручил держать на контроле розничные цены на АЗС и стоимость топлива для сельхозпроизводителей.