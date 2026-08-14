Новак поручил нарастить поставки топлива в уязвимые регионы России

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

На совещании отдельно рассматривалась ситуация в десяти субъектах: Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, республиках Тыва и Хакасия, а также в Краснодарском, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. Новак также поручил держать на контроле розничные цены на АЗС и стоимость топлива для сельхозпроизводителей.

АЗС в четырех регионах выдали предупреждения из-за цен на топливо

ФАС доложила о возбуждении нескольких дел после анализа ценовой ситуации в регионах. Представители Минэнерго и крупных нефтяных компаний отметили, что уже принимают необходимые меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты.

При этом в Минсельхозе заверили, что аграриям хватает топлива и уборочная кампания проходит штатно. Представители Минвостокразвития также подтвердили, что поставки топлива в труднодоступные регионы в рамках северного завоза продолжаются согласно утвержденному графику.

Между тем эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с НСН предрек напряженность на отечественном топливном рынке в августе.

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ФОТО: AP/TASS
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