В Госдуме рассказали об ожидаемых с 1 октября изменениях в одном виде пенсии

Увеличение пенсий бывших военнослужащих и работников силовых структур ожидается в РФ с 1 октября. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Соцфонд сообщил о росте числа пенсионеров в России

По её словам, на этом фоне будут повышены пенсий военнослужащих.

«В соответствии с требованием законодательства, пока предварительно на 4%», — отметила парламентарий.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2027 году страховые пенсии проиндексируют в России дважды - с 1 февраля и с 1 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:ИндексацияВоеннослужащиеСиловикиПенсияГосдума

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