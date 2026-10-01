В Госдуме рассказали об ожидаемых с 1 октября изменениях в одном виде пенсии
Увеличение пенсий бывших военнослужащих и работников силовых структур ожидается в РФ с 1 октября. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По её словам, на этом фоне будут повышены пенсий военнослужащих.
«В соответствии с требованием законодательства, пока предварительно на 4%», — отметила парламентарий.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2027 году страховые пенсии проиндексируют в России дважды - с 1 февраля и с 1 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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