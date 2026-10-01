Триллионный рекорд: Кому банки без проблем одобряют кредиты
Сегодня кредит легче получить тому, у кого прозрачные доходы, для банка это главный признак надежности, заявил НСН Илья Иванинский.
Россияне стали чаще оформлять кредиты после отложенного спроса, но банкам по-прежнему невыгодно иметь дело с «сомнительными» заемщиками, заявил НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
Розничное кредитование восстанавливается, несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку и неопределенность со сроками ее дальнейшего снижения. По итогам августа общий объем кредитов граждан превысил 40 трлн рублей, следует из данных ЦБ. С начала года портфель увеличился на 2,2 трлн рублей — втрое больше, чем за январь-август 2025-го. При этом около 13% необеспеченных ссуд относятся к проблемным, пишут «Известия». Иванинский раскрыл суть такого тренда.
«Темпы роста связаны с тем, что долгое время многие люди просто откладывали взятие кредита по высоким ставкам. Ставки все равно снизились, даже если сравнивать с предыдущим годом. У нас образовался отложенный спрос, радикальных изменений я не вижу здесь. Что касается, 13% проблемных ссуд, это не звучит как особенно тяжелое положение. Структура кредитов для банковской системы смещена в кредиты корпоративные. В России корпоративные кредиты превышают по объему кредиты физических лиц. 40 триллионов – это портфель граждан, а если говорим про юрлиц, он превышает 88 триллионов. Это больше в два раза, чем кредиты физических лиц. Плюс половина кредитов физических лиц приходится на ипотеку, это обеспеченные кредиты. В масштабах российской банковской системы 13% - это не так критично», - объяснил он.
В связи с этим, по его словам, не стоит ждать ужесточения условий выдачи кредитов.
«Это может быть проблемой только для отдельных банков, если они не слишком ответственно оценивали риски своих заемщиков. Но Банк России давно борется с таким поведением банков. Кредитование уже закредитованных заемщиков невыгодно для банка. Поэтому большой проблемы я здесь не ожидаю. Не думаю, что гражданам стоит ждать ужесточения условий выдачи кредитов. У нас идет постепенный цикл снижения ключевой ставки. Но надо понимать, что банки по-прежнему будут ответственно подходить к выдаче кредитов. Никто не хочет выдавать кредит не тем заемщикам. Сейчас кредит легче получить тому, у кого прозрачные доходы, для банка это главный признак надежности», - добавил собеседник НСН.
Ранее финансовый маркетплейс «Сравни» выяснил, что российские банки стали чаще одобрять потребительские кредиты, в сентябре одобряемость таких продуктов выросла до 15%.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России призвали ввести единую выплату для долгожителей
- С веселой песней не получится: Слава Шеин раскрыл секреты создания настоящего хита
- В России рассказали о скрытом влиянии реактивных «Гераней» на истребители ВСУ
- МИД РФ: У «изоляторов» России кончилась изолента
- В Госдуме рассказали об ожидаемых с 1 октября изменениях в одном виде пенсии
- «На грани выживания»: Каковы шансы Минцифры «отбить» льготы для ИТ-компаний
- Дзюба объявил о завершении футбольной карьеры
- Нет денег? Почему таксопарки не захотели «пересесть» на российские автомобили
- Пока с интернетом: Замена устаревшего оптоволокна в России растянется на годы
- Россиянам назвали приводящие к блокировке карты фразы в назначении платежа