Российские фермеры поддержали «заградительные» пошлины на импортные овощи

Сергей Лупехин сказал НСН, что поддержка отечественных производителей должна сочетаться с мерами по регулированию импорта — от квот до пошлин.

Поддержка российских производителей овощей и регулирование импорта помогут не только защитить отрасль, но и предложить потребителю более качественный продукт, сказал НСН председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.

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Рынок тепличных овощей в России сталкивается с демпингом со стороны импортной продукции, сказал президент Плодоовощного союза Игорь Мозговенко на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». В его презентации в числе возможных мер защиты внутреннего рынка названы, в частности, сезонные импортные пошлины, тарифная квота в размере порядка 300 тысяч тонн с запретительной сверхквотной пошлиной, минимальная импортная цена на уровне около 200 рублей за килограмм. Лупехин допустил, что квоты и пошлины помогут выровнять интересы сторон.

«Сравнивать цены на тепличные овощи и овощи из открытого грунта нет смысла. Отечественного производителя нужно поддерживать и зимой, и летом. Логичным шагом было бы ввести квотирование импортной продукции либо заградительные пошлины. Они не могут составлять 100-200%, но пошлины на импортные овощи должны быть такими, чтобы компенсировать субсидии нашим производителям. Так удастся выровнять интересы сторон», — сказал собеседник НСН.
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По его словам, зарубежные тепличные овощи не могут быть дешевле отечественных.

«Потребитель должен иметь возможность покупать недорогие овощи, но, например, дешёвые турецкие помидоры уступают нашим по качеству. Каждый выбирает исходя из своих возможностей: либо недорого, но менее вкусно, либо вкуснее — но дороже. Зарубежные тепличные овощи не могут быть дешевле отечественных. К примеру, много помидоров поступает к нам из теплиц Туркменистана — их цена сопоставима с ценой на нашу продукцию», — добавил эксперт.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов сказал НСН, что цены на важные продукты, скорее всего, не станут ниже после введения особого мониторинга с 1 января и подключения к нему разных ведомств, наоборот это вызывает некоторые опасения.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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