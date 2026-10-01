Россиянам назвали приводящие к блокировке карты фразы в назначении платежа
В назначении платежа не следует использовать формулировки, «связанные с наркотиками, оружием, экстремизмом, терроризмом», а также обналичиванием и прочими незаконными операциями. Об этом «Ленте.ру» рассказал независимый экономист Виктор Мангазеев.
По его словам, подобные фразы вряд ли приведут к блокировке карты, но привлекут внимание банка, «особенно если перевод сам по себе выглядит нетипично».
Эксперт пояснил, что если перевод необходимо сопроводить комментарием, то лучше использовать такие формулировки, как, например, «возврат личного долга», «подарок», «аренда за октябрь» или «оплата по договору».
Мангазеев добавил, что в случае приостановки перевода следует связаться с банком и предоставить запрошенные им пояснения или документы.
Ранее директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский заявил «Радиоточке НСН», что банки могут приостановить или заблокировать перевод из-за нестандартного поведения клиента.
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