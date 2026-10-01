Певица Агурбаш рассказала, как чуть не осталась инвалидом
Анжелика Агурбаш заявила НСН, что могла на всю жизнь остаться в инвалидном кресле.
Заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН раскрыла, как пережила серьезную операцию на позвоночнике.
«Так случилось, что 27 декабря я упала, я поехала в соседний магазин за водой и едой для собаки, была слякоть, мокрый снег, меня угораздило взять тележку. И я выезжала из магазина, а эта тележка полетела, а я полетела через нее, упала, повсюду вода, машины гудят. У меня абсолютно в кровь были содраны ладони, колени. Я молилась небесам, чтобы все было в порядке с моей спиной, но чуда не произошло. У меня были сумасшедшие боли в спине, я принимала обезболивающие. У меня было смещение позвонка, боль отдавала в ногу. Было решено делать операцию, потом было принято решение ставить железную систему в позвоночнике. Я не могла терпеть боль. Мне могли поставить инвалидность, потому что любое вмешательство в позвоночник – это рискованно. Я могла остаться в инвалидном кресле на всю жизнь. Первые три песни альбома я писала в корсете. Потом состоялась операция, я совсем не чувствовала левую ногу, но все восстановилось», - рассказала она.
Заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН призналась, что работать над новым альбомом было сложно на фоне трудных личных переживаний.
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