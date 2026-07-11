Дизеля хватает, бензина — нет: Как решить топливный кризис с помощью мини НПЗ
Эксперт Сергей Пикин в эфире НСН уточнил, что в России в рамках топливного кризиса перераспределяют топливо в регионах, а не берут его из запасов, так как они малы.
Поставок бензина в России недостаточно, но дизельного топлива хватает, для решения топливного кризиса можно использовать мини НПЗ, но тогда для них необходимо обеспечить условия, как для больших заводов. Об этом в беседе с НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в российские регионы. По его словам, дефицит на топливном рынке РФ связан с тем, что «нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за "прилетов" по ним».
В Министерстве энергетики России заверили, что оперативно получают информацию о потребностях в топливе в регионах и взаимодействуют с нефтяными компаниями для принятия нужных решений. При этом Новак добавил, что объемы мощностей для переработки топлива имеются в стране в достатке и даже позволяют ей экспортировать их. По словам Пикина, поставок бензина недостаточно, а дизеля — хватает.
«Надо разделять, какие мощности для чего используются. Если брать поставки бензина — то по бензину не совсем достаточно. Потому что его перепроизводства у нас всегда было крайне мало, и те объемы, которые сейчас есть — не сильно уверен, что их совершенно достаточно. Иначе бы импорт топлива не был бы налажен. По дизелю — да, у нас всегда традиционно был большой переизбыток мощностей: от 40% до 50% мы экспортировали. Сейчас это явно меньше, даже исходя из информации иностранных агентств. Но как раз запрет экспорта со стороны производителя, думаю, как-то позволит насытить рынок этим топливом», - рассказал он.
При этом специалист заметил, что другая задача связана с логистикой поставок топлива.
«Другая задача — это логистика: железнодорожная логистика, доставка трубопроводным транспортом, автотранспортом. В разных регионах — это все по-разному. Где-то эта проблема наиболее острая, как в восточной части Сибири: Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область. Где-то — попроще. В Москве, я считаю, простая ситуация. Орловский губернатор (Андрей Клычков – прим. НСН) говорит, что у них и топливо есть, и очередей нет. Объективно — увеличение экспорта для производителей и импорт топлива точно нужны. Все остальные меры, которые были введены, точно нужны, и, видимо, понадобятся дополнительные меры», - подчеркнул Пикин.
По его словам, одна из возможных мер — использование маленьких нефтеперерабатывающих заводов, но для этого им необходимо обеспечить равные условия с крупными НПЗ.
«У нас существуют мини НПЗ, меньше 1 млн тонн нефти переработки в год, но они не рентабельны, и их работа имеет дискриминационный характер по отношению к большим НПЗ. Поэтому сейчас задача правительства, если мы хотим использовать мини НПЗ, мы должны обеспечить им равные условия с большими НПЗ. Это значит, что поставки нефти должны быть по ценам, как у больших НПЗ, стоимость доставки нефти до этих НПЗ, те же самые возможности по демпферу, которые есть у больших НПЗ. Четвертое — это понимание того, что мини НПЗ будут работать и получать топливо класса значительно ниже, скорее Евро-5. Это все то, что можно сделать уже на следующей неделе. Эти решения, чтобы все это заработало — в полномочиях правительства», - объяснил директор фонда.
Пикин отметил, что сейчас профильное ведомство занимается перераспределением топлива в регионах, а не берет его из запасов.
«Запасы топлива не такие большие. Сейчас задача Минэнерго совсем другая, почему руководители регионов обращаются. Сейчас в ручном режиме происходит распределение объемов — то есть логистика. Есть ряд НПЗ, которые выпускают определенные виды топлива. Они распределены по всей стране, и задача министерства и межведомственной комиссии, которая была создана по ликвидации этого топливного кризиса, как раз в ручном режиме распределить. В пункт А по такому-то маршруту с помощью такого-то вида транспорта в пункт Б приходит такой-то объем топлива. Это такая транспортная задача, в переводе на математический язык. Если Министерство энергетики и комиссия реагируют на это, значит просто меняют логистику или перераспределяют внутри этой транспортной задачи объемы. Это не запасы, а просто перераспределение», - заключил собеседник НСН.
Ранее директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в пресс-центре НСН рассказал, что ограничение торгов на бирже и обязательства для продавцов сдерживают спекуляции с топливом.
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