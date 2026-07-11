Дизеля хватает, бензина — нет: Как решить топливный кризис с помощью мини НПЗ

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в российские регионы. По его словам, дефицит на топливном рынке РФ связан с тем, что «нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за "прилетов" по ним».

В Министерстве энергетики России заверили, что оперативно получают информацию о потребностях в топливе в регионах и взаимодействуют с нефтяными компаниями для принятия нужных решений. При этом Новак добавил, что объемы мощностей для переработки топлива имеются в стране в достатке и даже позволяют ей экспортировать их. По словам Пикина, поставок бензина недостаточно, а дизеля — хватает.