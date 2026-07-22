Аналитики не исключают роста цены нефти Brent выше $120 за баррель к концу года, передает Bloomberg. Текущий прогноз составляет $80 за баррель в четвертом квартале и $75 — в следующем году, однако он основан на предположениях об урегулировании ближневосточного конфликта и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. На фоне сохранения перебоев с судоходством в морском коридоре и возможных проблем в Красном море, цены могут подскочить. По словам Юшкова, даже при сохранении статуса-ква и нынешних объемов экспорта с Ближнего Востока проблемы будут накапливаться, а стоимость энергоресурсов — расти.

«Сейчас вместо недостающих объемов, которые не поступают на мировой рынок через Ормузский пролив, страны-потребители расходуют свои стратегические запасы. США каждую неделю публикуют данные, и мы видим, что запасы стратегических резервов уменьшаются. Даже при больших запасах они все равно будут испытывать со временем дефицит, это неизбежно. Чем меньше будет оставаться нефти в стратегических запасах, тем выше будет цена. А у Ирана и США сорвалась договоренность, которую они с таким большим трудом смогли достичь. И сейчас даже за стол переговоров они не собираются садиться: наоборот, конфликт усиливается, поэтому как вернуться к восстановлению судоходства в Ормузском проливе или хотя бы к диалогу об этом, совершенно непонятно», — сказал он.

Собеседник НСН добавил, что любая эскалация приведет к скачку прайса, так как нефти на рынок будет выходить еще меньше.

«Сейчас основной объем экспорта из Казахстана по сути остановился, из-за того что Украина обстреляла танкеры Каспийского трубопроводного консорциума, нефтепровода, через который выходит основная масса нефти из Казахстана — около 60% их добычи. Плюс йеменские хуситы заявили, что они собираются установить морскую блокаду в Саудовской Аравии, а это значит, что они могут попытаться бить по порту Янбу на берегу Красного моря, который как раз является альтернативой Ормузскому проливу. Если они смогут его блокировать, то с мирового рынка уйдут еще семь млн баррелей в сутки. Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что около 14 млн баррелей "зажаты" внутри Персидского залива. Если выпадет еще семь баррелей — 50% того, что и так отсутствует — это будет существенно. Тогда мы моментально увидим и $100 за баррель, и дальше котировки могут расти», — объяснил Юшков.