Дефицит неизбежен: Как Россия заработает на «перекрытии» Красного моря
Только нормализация ближневосточного конфликта и отсутствие других негативных факторов позволит ценам на нефть не увеличиваться, заявил НСН Игорь Юшков.
Пока судоходство через Ормузский пролив не восстановлено, цены на нефть будут расти, разница только в динамике, так как дополнительные негативные факторы, включая напряженность в Красном море, приведут к скачкообразному увеличению стоимости энергоресурсов, объяснил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Аналитики не исключают роста цены нефти Brent выше $120 за баррель к концу года, передает Bloomberg. Текущий прогноз составляет $80 за баррель в четвертом квартале и $75 — в следующем году, однако он основан на предположениях об урегулировании ближневосточного конфликта и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. На фоне сохранения перебоев с судоходством в морском коридоре и возможных проблем в Красном море, цены могут подскочить. По словам Юшкова, даже при сохранении статуса-ква и нынешних объемов экспорта с Ближнего Востока проблемы будут накапливаться, а стоимость энергоресурсов — расти.
«Сейчас вместо недостающих объемов, которые не поступают на мировой рынок через Ормузский пролив, страны-потребители расходуют свои стратегические запасы. США каждую неделю публикуют данные, и мы видим, что запасы стратегических резервов уменьшаются. Даже при больших запасах они все равно будут испытывать со временем дефицит, это неизбежно. Чем меньше будет оставаться нефти в стратегических запасах, тем выше будет цена. А у Ирана и США сорвалась договоренность, которую они с таким большим трудом смогли достичь. И сейчас даже за стол переговоров они не собираются садиться: наоборот, конфликт усиливается, поэтому как вернуться к восстановлению судоходства в Ормузском проливе или хотя бы к диалогу об этом, совершенно непонятно», — сказал он.
Собеседник НСН добавил, что любая эскалация приведет к скачку прайса, так как нефти на рынок будет выходить еще меньше.
«Сейчас основной объем экспорта из Казахстана по сути остановился, из-за того что Украина обстреляла танкеры Каспийского трубопроводного консорциума, нефтепровода, через который выходит основная масса нефти из Казахстана — около 60% их добычи. Плюс йеменские хуситы заявили, что они собираются установить морскую блокаду в Саудовской Аравии, а это значит, что они могут попытаться бить по порту Янбу на берегу Красного моря, который как раз является альтернативой Ормузскому проливу. Если они смогут его блокировать, то с мирового рынка уйдут еще семь млн баррелей в сутки. Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что около 14 млн баррелей "зажаты" внутри Персидского залива. Если выпадет еще семь баррелей — 50% того, что и так отсутствует — это будет существенно. Тогда мы моментально увидим и $100 за баррель, и дальше котировки могут расти», — объяснил Юшков.
Однако для России данная ситуация выгодна, так как не только приводит к росту цен, но и вынуждает импортеров конкурировать за российскую нефть.
«Когда ближневосточная нефть не выходит на мировой рынок, для России это выгодно, потому в целом нефть дорожает, и конкретно наша нефть дорожает, еще и разница между сортами нашими и западными уменьшается и зачастую дисконт переходит к премии. В январе-феврале, до перекрытия Ормузского пролива, мы давали скидку, например, Индии, около $10 на каждый баррель. А когда он был перекрыт, Индия, Китай и остальные потребители стали активно конкурировать за нашу нефть, и в портах Индии, наоборот, стали давать премию. То есть $2-4 за баррель сверху платили. Сейчас то же самое может быть, дисконты уже уменьшаются, посмотрим, дойдем мы до премии, но мы в любом случае начинаем продавать нашу нефть эффективнее, чем это было раньше», — сообщил эксперт.
Ранее Игорь Юшков объяснял НСН, почему в этом и следующем годах спрос на нефть останется высоким, а цены не упадут ниже $70 за баррель марки Brent.
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