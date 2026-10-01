Дзюба объявил о завершении футбольной карьеры

Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Артём Дзюба заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

Канадский футболист побил рекорд Дзюбы по скорости забивания на чемпионате мира

По словам 38-летнего нападающего, не исключено, что он ещё сыграет «за одну из медиакоманд в Кубке России».

«Для статистики. Но это неточно», - добавил футболист.

Последним клубом, за который выступал Дзюба, был тольяттинский «Акрон», контракт с которым истек 30 июня. За свою карьеру нападающий забил 248 голов, в том числе 31 - за сборную России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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