Дзюба объявил о завершении футбольной карьеры
Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Артём Дзюба заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает ТАСС.
По словам 38-летнего нападающего, не исключено, что он ещё сыграет «за одну из медиакоманд в Кубке России».
«Для статистики. Но это неточно», - добавил футболист.
Последним клубом, за который выступал Дзюба, был тольяттинский «Акрон», контракт с которым истек 30 июня. За свою карьеру нападающий забил 248 голов, в том числе 31 - за сборную России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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