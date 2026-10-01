Испугался и сбежал: Агурбаш впервые раскрыла причину расставания с женихом

Заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН призналась, что ее жених просто перестал выходить на связь, когда она была в больнице после тяжелой операции.

Весной 2025-го в пресс-центре НСН Анжелика Агурбаш сообщила, что снова выходит замуж. Теперь она впервые раскрыла, почему рассталась со своим женихом.

«Мы переносили свадьбу, никакие обстоятельства не могли нам помешать. Мой жених не испугался ничего в этой жизни, никаких расстояний и рисков для своего бизнеса. Мы переносили свадьбу до лучших времен, уже не обращали внимания на штампы в паспорте, жили свою жизнь. Потом так случилось, что я пережила сложную операцию на позвоночник, набрала ему, а дальше тишина. Все телефоны были заблокированы, человек положил меня в палату, а потом улетел в Дубай по работе. Я это все понимала, я думала, мало ли человек летит. Я начала звонить знакомым, но они ничего не знали. Я не понимала, где человек, он просто перестал выходить на связь. Он просто испугался, что я не смогу ходить. Через две недели мне его друзья сказали, что с ним все в порядке. Наши общие друзья сказали, что он очень испугался моей операцией, что я буду инвалидом. Он сказал, что этого не переживет, поэтому сбежал. Я справлялась с этим уже одна», - рассказала она.

Заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН призналась, что работать над новым альбомом было сложно на фоне трудных личных переживаний.

