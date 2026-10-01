Нет денег? Почему таксопарки не захотели «пересесть» на российские автомобили
Локализация моделей для таксистов не учитывает интересы участников рынка, заявил НСН Евгений Грэк.
Автозаводы пролоббировали локализацию таксопарков в своих интересах, но не предложили водителям интересных моделей, рассказал НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Почти треть автомобилей такси, работающих в России, — это машины старше пяти лет. При этом доля «свежих» локализованных моделей, которые с 1 марта должны закупать таксопарки, по-прежнему невелика. Об этом сообщают «Известия». Грэка не удивили такие данные.
«Темпы закупок локализованных автомобилей невелики. Во-первых, у таксопарков достаточно шаткое финансовое положение. Во-вторых, список машин вызывает большие сомнения в целесообразности. Желание определенных лиц пролоббировать требования и загнать таксопарки в рамки понятно, равно как и их нежелание идти на это. В идеальном варианте хотелось бы наладить производство более качественных автомобилей и выработку льготных моделей совместно с государством или заводами, которые бы стоили каких-то разумных денег. Либо отменить такие списки, потому что конкуренция всегда приводила к более здравым результатам, чем попытки загонять себя в какие-то рамки. Еще одна проблема в том, что таксисты разрознены, а у страховых компаний и автозаводов достаточно мощное лобби. Поэтому появляются законы, которые не учитывают интересы ни водителей, ни пассажиров, ни основных участников рынка», — отметил он.
Ранее Грэк объяснил НСН, как китайские автомобили покорили российские автопарки.
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