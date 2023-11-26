«Тайное финансирование» России: Европа возвращается к газу из РФ?

Общие запасы газа в Евросоюзе достигли максимума за всю историю, подземные хранилища топлива заполнены на 97,89%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что в европейских ПХГ находится 107,75 млрд кубометров топлива. Страны ЕС еще в середине августа заполнили подземные хранилища газом на целевые 90% к отопительному сезону.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляло, что Европа может заполнить хранилища почти на 100%, но в случае полной остановки поставок газа из России и холодной зимы это спровоцирует нестабильность на рынке. По данным ведомства, к концу грядущего отопительного сезона запасы в европейских ПХГ могут опуститься ниже критических 20 процентов.