«Тайное финансирование» России: Европа возвращается к газу из РФ?
Чехия возобновляет закупки российского газа, хотя он стране не нужен. Отказ от российских энергоносителей приведет к падению ВВП в Евросоюзе, считает экономист Василий Колташов.
В октябре чешские компании возобновили закупки российского природного газа, сообщил в соцсетях глава Министерства промышленности и торговли Йозеф Сикела. Министр отметил, что Чехии эти закупки не нужны, страна располагает запасами на зиму. При этом с октября некоторые компании все равно начали поставлять газ из РФ.
Общие запасы газа в Евросоюзе достигли максимума за всю историю, подземные хранилища топлива заполнены на 97,89%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Отмечается, что в европейских ПХГ находится 107,75 млрд кубометров топлива. Страны ЕС еще в середине августа заполнили подземные хранилища газом на целевые 90% к отопительному сезону.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляло, что Европа может заполнить хранилища почти на 100%, но в случае полной остановки поставок газа из России и холодной зимы это спровоцирует нестабильность на рынке. По данным ведомства, к концу грядущего отопительного сезона запасы в европейских ПХГ могут опуститься ниже критических 20 процентов.
Между тем, стоимость газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цены стали выше почти на 5%. Так, фьючерсы с поставкой в ноябре по индексу хаба TTF в Нидерландах в начале торгов стоили $556,1 (4,3%) за тысячу кубометров. К 09:52 мск они подорожали до $610,2.
Между тем СМИ сообщили, что ЕС «тайно финансирует» Россию, закупая сжиженный природный газ. Москва получает от продажи СПГ до 6,1 млрд евро, отмечает телеканал «360». Венгрия, Сербия, Словакия и Чехия не планируют отказываться от поставок российских энергоносителей. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
«Внутри Евросоюза расставлены приоритеты — политики ЕС до последнего будут сражаться на стороне Украины, даже в убыток себе. Но есть такие страны, как Венгрия и Сербия, которые будут требовать для себя исключения из правил и получать нефть и газ из России. Во всяком случае, они официально заявляют, что не хотят отказываться от российских поставок. Конечно, на них тоже оказывается колоссальное давление», — сказал Рар.
Евро может столкнуться с крупнейшим ударом с момента своего создания из-за повышенных процентных ставок и возобновившегося ограничения государственных расходов. Об этом пишет Bloomberg Economics.
Эксперты прогнозируют, что в 2024 году достигнет пика отсроченный эффект от повышения стоимости заимствований. В результате ВВП сократится на 3,8%.
Аналитики назвали сложившуюся ситуацию подготовкой к «мучительной расплате» за повышение ставок Европейского Центробанка (ЕЦБ), а лучшим сценарием для евроэкономики в следующем году будет «мягкая посадка», переход к медленному, а затем к потенциально стабильному росту, долговременно с приближением к рецессии с ее избеганием.
Экономист Василий Колташов на фоне прогноза о падении ВВП Евросоюза на 5% в 2024 году заявил НСН, что проблемы Европы связаны с отказом от энергоносителей из России под давлением США.
«Мучительная расплата для экономики Евросоюза наступает в силу не добровольного, а продиктованного США отказа от главных конкурентных преимуществ экономики ЕС. Они состояли вовсе не в развитой финансовой системе, инфраструктуре, обилии высококвалифицированных специалистов или в компаниях высокотехнологичного сектора. Они были в другом: благодаря долгосрочным контрактам, ЕС получал огромные объемы энергоресурсов от России, в том числе газа. Это создавало равновесие, когда, с одной стороны, вы имеете европейскую дороговизну на все, а с другой вы получаете вот такую форму подпитки, особенно важную для переработки ресурсов, химической промышленности. Теперь это одна из самых слабых позиций ЕС, поэтому расплата неминуема», - сказал Колташов.
Ранее цена декабрьских фьючерсов на природный газ по индексу нидерландского хаба TTF выросла на 6,9% в первую половину дня 20 ноября. Причиной тому послужили ожидающаяся холодная погода и усиление напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин рассказал о последствиях атаки ВСУ на ДНР
- Борьба за голоса: Германию раздирают политические противоречия
- Зеленский: Из-за Польши возникли сложности на границе
- Появилось видео попадания обломков сбитого беспилотника в многоэтажку
- «Тайное финансирование» России: Европа возвращается к газу из РФ?
- Военкор: российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки
- Чехия возобновляет закупки российского газа
- Запущенный российский космический аппарат выведен на орбиту
- Кадыров: В зону СВО вылетел спецборт
- Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области два беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru