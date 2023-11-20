СМИ: Стоимость газа в Европе выросла на 6,9% после захвата судна в Красном море

Захват в Красном море судна Galaxy Leader йеменскими хуситами спровоцировал подозрения, что в данном регионе могут быть масштабные сбои в судоходстве. По данном маршруту, в частности, из Катара в Европу идут корабли со сжиженным природным газом.

Однако опасения не оправдались, в 20:00 по московскому времени газ торговался по цене $524 за тысячу кубометров (подорожание составило 1,4%).

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его получать. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

