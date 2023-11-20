СМИ: оператором захваченного в Красном море судна является компания из Японии

Оператором судна Galaxy Leader, которое было захвачено в Красном море, является компания Nippon Yusen из Японии, сообщает Kyodo.

В Турции на борту сухогруза прогремел взрыв

На борту находились 25 членов экипажа. Они родом из Болгарии, Румынии, Мексики, Украины и Филиппин. Граждан Израиля и Японии среди них нет.

Ранее стало известно, что судно захватило йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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