СМИ: оператором захваченного в Красном море судна является компания из Японии
20 ноября 202305:20
Оператором судна Galaxy Leader, которое было захвачено в Красном море, является компания Nippon Yusen из Японии, сообщает Kyodo.
На борту находились 25 членов экипажа. Они родом из Болгарии, Румынии, Мексики, Украины и Филиппин. Граждан Израиля и Японии среди них нет.
Ранее стало известно, что судно захватило йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru