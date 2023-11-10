Кремль: надо внимательно отнестись к угрозам об уничтожении «Арктик СПГ — 2»
После диверсии на российских «Северных потоках» мировой общественности надо очень внимательно отнестись к угрозам американских властей проекту «Арктик СПГ — 2», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он напомнил, что в прошлом американский президент Джо Байдена заявил, что Соединенные Штаты уничтожат «Северные потоки» и год назад газопроводы были взорваны.
«Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект», — заявил пресс-секретарь президента России.
Ранее помощник главы Госдепа Джеффри Пайатт заявил, что Соединенные Штаты намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru