Кремль: надо внимательно отнестись к угрозам об уничтожении «Арктик СПГ — 2»

После диверсии на российских «Северных потоках» мировой общественности надо очень внимательно отнестись к угрозам американских властей проекту «Арктик СПГ — 2», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Он напомнил, что в прошлом американский президент Джо Байдена заявил, что Соединенные Штаты уничтожат «Северные потоки» и год назад газопроводы были взорваны.

«Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее помощник главы Госдепа Джеффри Пайатт заявил, что Соединенные Штаты намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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