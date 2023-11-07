Чистая прибыль «Газпрома» в 2023 году упала на 44%
В январе - сентябре 2023 года чистая прибыль «Газпрома» снизилась на 44% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам девяти месяцев «Газпром» получил чистую прибыль в размере 446,1 миллиарда рублей - на 44% меньше, чем в 2022 году. Выручка упала на 36% - до 3,96 триллиона рублей.
Прибыль до уплаты налогов составила 455,5 миллиарда рублей против более чем триллиона годом ранее. При этом дебиторская задолженность холдинга снизилась более чем на 400 миллиардов.
«Газпром»1 ноября подписал Стратегический меморандум с правительством Узбекистана о сотрудничестве в энергетическом комплексе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru