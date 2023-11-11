Чужой газ: Европейцы продолжают пользоваться российским топливом
Российский газ продолжает поступать в Европу, несмотря на отказ властей от поставок топлива из РФ. При этом цены на газ значительно выросли, как и недовольство европейцев.
Европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его получать, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
По его словам, поставки российского газа идут через газовый хаб Австрии в Юго-Восточную Европу. После австрийского хаба газ из России отправляется туда, где его, вроде бы, быть не должно.
В январе - сентябре 2023 года чистая прибыль «Газпрома» снизилась на 44% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам девяти месяцев «Газпром» получил чистую прибыль в размере 446,1 миллиарда рублей - на 44% меньше, чем в 2022 году. Выручка упала на 36% - до 3,96 триллиона рублей.
Прибыль до уплаты налогов составила 455,5 миллиарда рублей против более чем триллиона годом ранее. При этом дебиторская задолженность холдинга снизилась более чем на 400 миллиардов.
Страны ЕС по итогам 2023 года сократят потребление газа на 30 млрд кубометров (около 9%), до почти 330 млрд, пишет «Свободная пресса».
Стоимость газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цены стали выше почти на 5%. Так, фьючерсы с поставкой в ноябре по индексу хаба TTF в Нидерландах в начале торгов стоили $556,1 (4,3%) за тысячу кубометров. К 09:52 мск они подорожали до $610,2.
Население Германии выражает недовольство политикой властей, 40% хотят досрочных выборов, заявил НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер. При этом, по его словам, в отношении России граждане настроены негативно.
«Если будут выборы и выберут нашу партию, изменения, конечно, будут. Но на данный момент я думаю, что люди в целом просто недовольны, потому что ситуация в стране ухудшается. Энергия очень дорогая, еда тоже, люди это видят. Люди остаются без работы и без перспектив», - заключил собеседник НСН.
Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в газопроводе Balticconnector в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Как заявлял гендиректор финского оператора Gasgrid Янне Гренлунд, работа газопровода может быть восстановлена через несколько месяцев, – самым ранним сроком он назвал позднюю зиму.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью НСН заявил, что подрыв Balticconnector никак не скажется на «Газпроме». Он напомнил, что РФ поставляет в Европу лишь «мизер» газа.
«Ситуация никак не влияет на «Газпром». Это внутренний европейский газопровод. Оттого, что по нему будет больше газа или меньше, мы больше или меньше газа не подадим… У нас отсутствуют напрочь «Северные потоки», которые как раз и позволяли поставлять газ в Европу в большом объеме, сейчас это мизер», - сказал Пикин.
Подрыв газопровода Balticconnector выгоден тем, кто хочет усилить напряженность между Россией и Евросоюзом, заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью НСН.
«Те, кто санкционировал и осуществил подрыв «Северных потоков» год назад, открыли ящик Пандоры. Девальвировали само понятие безопасности критической энергетической инфраструктуры», - заявил он.
Теперь Соединенные Штаты намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощник главы Госдепа Джеффри Пайатта.
Он напомнил, что на прошлой неделе американские власти ввели новые санкции против проекта «Арктик СПГ 2». «Наша цель – задушить его», – сказал он.
Ранее власти США ввели санкции против АФК «Система», «Арктик СПГ-2», ряда банков, в частности «Русского стандарта», Почта Банка и «СПБ биржи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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