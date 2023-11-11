Чужой газ: Европейцы продолжают пользоваться российским топливом

По его словам, поставки российского газа идут через газовый хаб Австрии в Юго-Восточную Европу. После австрийского хаба газ из России отправляется туда, где его, вроде бы, быть не должно.

В январе - сентябре 2023 года чистая прибыль «Газпрома» снизилась на 44% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).



По итогам девяти месяцев «Газпром» получил чистую прибыль в размере 446,1 миллиарда рублей - на 44% меньше, чем в 2022 году. Выручка упала на 36% - до 3,96 триллиона рублей.

Прибыль до уплаты налогов составила 455,5 миллиарда рублей против более чем триллиона годом ранее. При этом дебиторская задолженность холдинга снизилась более чем на 400 миллиардов.

