Цены не сахар. Российский рынок «перекосило» от «заморозок»

«Успокоив рынок осенним сдерживанием цен, сейчас можно было бы спокойно ситуацию отпустить, тем более есть масса других инструментов, которые можно было бы задействовать. Если не замораживать сейчас цены, то цена ни в опте, ни в рознице не должна резко вырасти. У нас все-таки рыночная экономика, и любое вмешательство в процесс ценообразования приводит к диспропорциям на рынке. Сейчас будет применяться еще и субсидирование. А что дальше? Настанет момент, когда вы должны будете снять регулирование, и цена должна будет отскочить. А к субсидированию переработчики могут привыкнуть, и всё», — предупредил эксперт.

С учетом того, что доходы населения не растут и люди не бегут покупать также дорожающие дорогие товары, ретейлеры будут перекладывать свои расходы на другие товарные группы и покупаемые продукты: крупы, картофель и прочее, полагает экономист.

Цены на базовый набор продуктов растут быстрее, потому что люди в любом случае будут их покупать, рассказывал ранее Холод на пресс-конференции НСН.

«В бедных регионах у людей есть деньги для покупки базового набора продуктов, мясо, как правило, там покупают редко. Поэтому и цены на хлеб, масло, сахар растут быстрее, потому что как бы их не повысили, но не до запредельного уровня, люди все равно их будут покупать. И, к сожалению, цены на базовый набор продуктов растут быстрее. У меня есть апокалиптичный прогноз: предела росту цен нет…», - заметил он.

Соглашение о стабилизации цен в России было подписано 16 декабря 2020 года. Минпромторг, Минсельхоз, торговые сети, а также производители сахара и подсолнечного масла договорились зафиксировать отпускную и розничную стоимость этой продукции до 1 апреля. Позже, 22 марта, правительство заявило, что эту договоренность продлят до 1 июня и до 1 октября соответственно.