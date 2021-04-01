Цены не сахар. Российский рынок «перекосило» от «заморозок»
Заморозка цен на продукты может обернуться резким подорожанием, считают эксперты. Власти стараются помочь производителям, но возникают и "побочные эффекты".
Производители сахара в конце марта приостановили его продажи торговым сетям, пишут «Известия» со ссылкой на представителей рынка. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок. Проблемы начались после объявления о том, что правительство готово выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Изготовители надеются возобновить торги после получения от правительства компенсации в 5 рублей за 1 кг, уверены эксперты.
Запасы сахара на распределительных центрах крупных торговых сетей сокращаются. Но ретейлеры утверждают, что потребители вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами при покупках товаров по фиксированным ценам. В Минсельхозе оценивают ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидают дефицита продукции.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал правительство за продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло до 1 июня и 1 октября соответственно.
«С одной стороны, поднимаются издержки всех участников рынка, с другой стороны, говорят — давайте поставим потолок. Это выглядит извращенно. Все думают только про магазины, но надо учитывать весь производственный цикл. Правительство думает, что после того как устанавливает эту планочку, дальше будет лучше. Нет, не будет! Как только вы ограничиваете цены, это начинает противоречить законам либеральной экономики. Правительство не планирует избавляться от таких механизмов регулирования цен — старую собаку новым трюкам не научишь. Отдельное спасибо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с ее ключевой ставкой!», — заявил омбудсмен.
По мнению Потапенко, после отмены заморозки цен на сахар и масло резкого роста цен на эти продукты не произойдет - они продолжат дорожать, но медленно. Вместе с тем, цены вполне могли бы быть и ниже, если бы правительство и ЦБ реагировали на конъюнктуру иначе, уверен бизнесмен.
Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод заявил НСН, что продолжение сдерживания цен на сахар и масло может обернуться резким подорожанием как этих продуктов, так и других товаров первой необходимости.
«Успокоив рынок осенним сдерживанием цен, сейчас можно было бы спокойно ситуацию отпустить, тем более есть масса других инструментов, которые можно было бы задействовать. Если не замораживать сейчас цены, то цена ни в опте, ни в рознице не должна резко вырасти. У нас все-таки рыночная экономика, и любое вмешательство в процесс ценообразования приводит к диспропорциям на рынке. Сейчас будет применяться еще и субсидирование. А что дальше? Настанет момент, когда вы должны будете снять регулирование, и цена должна будет отскочить. А к субсидированию переработчики могут привыкнуть, и всё», — предупредил эксперт.
С учетом того, что доходы населения не растут и люди не бегут покупать также дорожающие дорогие товары, ретейлеры будут перекладывать свои расходы на другие товарные группы и покупаемые продукты: крупы, картофель и прочее, полагает экономист.
Цены на базовый набор продуктов растут быстрее, потому что люди в любом случае будут их покупать, рассказывал ранее Холод на пресс-конференции НСН.
«В бедных регионах у людей есть деньги для покупки базового набора продуктов, мясо, как правило, там покупают редко. Поэтому и цены на хлеб, масло, сахар растут быстрее, потому что как бы их не повысили, но не до запредельного уровня, люди все равно их будут покупать. И, к сожалению, цены на базовый набор продуктов растут быстрее. У меня есть апокалиптичный прогноз: предела росту цен нет…», - заметил он.
Соглашение о стабилизации цен в России было подписано 16 декабря 2020 года. Минпромторг, Минсельхоз, торговые сети, а также производители сахара и подсолнечного масла договорились зафиксировать отпускную и розничную стоимость этой продукции до 1 апреля. Позже, 22 марта, правительство заявило, что эту договоренность продлят до 1 июня и до 1 октября соответственно.
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