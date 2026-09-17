Кабмин направит более восьми млрд рублей на соцподдержку жителей новых регионов

В ходе заседания кабмина он указал, что ранее в 2026 году на эти цели было выделено более 16 млрд рублей. Деньги были направлены «на выплату пенсий» жителям новых регионов.

«Сегодня на такие цели распределим ещё 8,2 млрд рублей», — сказал глава правительства.

Он добавил, что ещё около двух млрд рублей направят в Белгородскую область на компенсационные выплаты гражданам, утратившим свое жильё.

Ранее Мишустин заявил, что на обновление общественного транспорта ежегодно выделяют 30 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».