Кабмин направит более восьми млрд рублей на соцподдержку жителей новых регионов
Правительство России направит на соцподдержку жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей 8,2 млрд рублей. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе заседания кабмина он указал, что ранее в 2026 году на эти цели было выделено более 16 млрд рублей. Деньги были направлены «на выплату пенсий» жителям новых регионов.
«Сегодня на такие цели распределим ещё 8,2 млрд рублей», — сказал глава правительства.
Он добавил, что ещё около двух млрд рублей направят в Белгородскую область на компенсационные выплаты гражданам, утратившим свое жильё.
Ранее Мишустин заявил, что на обновление общественного транспорта ежегодно выделяют 30 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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