В образцовых многодетных семьях, матери которых претендуют на звание «Мать-героиня», в воспитание детей вовлечены оба родителя, поэтому было бы логично выделять еще и отцов, поделилась мнением с НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Удостоенные звания «Мать-героиня» россиянки с 1 января 2027 года получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Это звание присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей, а также при соответствии семьи ряду других критериев.