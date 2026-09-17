Останина призвала ввести звание «Отец-герой»
Финансовая поддержка для таких категорий семей своевременна и актуальна, заявила НСН Нина Останина.
В образцовых многодетных семьях, матери которых претендуют на звание «Мать-героиня», в воспитание детей вовлечены оба родителя, поэтому было бы логично выделять еще и отцов, поделилась мнением с НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Удостоенные звания «Мать-героиня» россиянки с 1 января 2027 года получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Это звание присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей, а также при соответствии семьи ряду других критериев.
Останина напомнила о квотировании, согласно которому не каждая семья с 10 и более детьми может получить звание и выплату.
«В России это звание было восстановлено президентом Владимиром Путиным в 2022 году. И уже тогда присвоение звания "Мать-героиня" сопровождалось выплатой 1 млн рублей. Но я немного огорчу, потому что в бюджете на 2027 год на это выделено 10 млн рублей. Это означает, что только 10 матерей на всю Россию будут удостоены этого высокого звания "Мать-героиня", хотя у нас гораздо больше семей с 10 и более детьми. Критерии разные, но главные — это исполнение младшему ребенку возраста одного года, чтобы все дети были здоровы, очень многое зависит еще и от того, как воспитываются эти дети. Требования справедливые, но есть и много обид из-за того, что семья уважаемая, заслуженная, но звания этого не удостоилась. А причина — это квотирование и 10 млн рублей, которые заложены в бюджете. Кроме того, к этому званию с 2026 года помимо разовой выплаты в 1 млн рублей предполагается еще и ежемесячная материальная поддержка: как и Герой Труда, Мать-героиня будет получать более 72 тысяч рублей», — рассказала депутат.
Она отметила, что подходящие под эти критерии семьи отличаются тем, что в воспитание детей в равной степени вовлечены оба родителя.
«В таких семьях воспитывают удивительных детей. Но, когда женщинам вручается звание "Мать-героиня", мне всякий раз хочется отметить еще и отца. Я даже предлагала ввести звание "Отец-герой". Родить и воспитать 10 детей — на это требуется и немало физических усилий, и немало сил душевных. Как правило, женщина справляется не одна, в этих семьях отцы очень вовлечены в воспитание. Они для своих детей настоящие образцы для подражания. Как правило, это крепкая семья, там, где оба родителя либо сами из многодетных семей, либо ценностные установки у них другие. Но чаще это традиции, которые они переняли от своих родителей. А чтобы и в последующем их дети стремились тоже стать многодетными, нужно, чтобы наше общественное пространство прониклось духом уважения, почитания таких семей и возведения их на пьедестал. Для этого, в том числе, надо поддерживать и отцов», — сказала Останина.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков в пресс-центре НСН отмечал, что на решение молодежи заводить детей влияют мировоззренческие установки. По его мнению, экономических мер поддержки и семейно-центричной политики государства недостаточно для того, чтобы их мотивировать молодых людей создавать семьи.
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