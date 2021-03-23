Экс-замглавы Минсельхоза предупредил о подорожании продуктов из-за заморозки цен

С учетом того, что доходы населения не растут и люди не бегут покупать также дорожающие дорогие товары, ретейлеры будут перекладывать свои расходы на другие товарные группы и покупаемые продукты: крупы, картофель и прочее, полагает экономист.

Накануне правительство РФ объявило о намерении продлить заморозку цен на подсолнечное масло и сахар, а также субсидировать их производителей. Стоимость белого сахара планируется заморозить еще на два месяца, а подсолнечного масла — до октября текущего года. При соблюдении условий по отгрузке в розницу предпринимателям с 1 апреля обещают возместить по 5 рублей за каждый килограмм сахара. Производителям масла могут возместить затраты на производство и реализацию продукта.

По мнению Холода, мера по заморозке цен на отдельные группы товаров «успокоила ценовой ажиотаж», который случился в конце прошлого года. С точки зрения экс-замминистра сельского хозяйства, тогда она была оправданной.

«Цены росли довольно быстро, и жалко, что вовремя не спохватились. Если бы раньше прибегли к такой мере, было бы лучше», — считает он.

Однако бесконечная заморозка цен грозит вылиться в значительный рост цен из-за накопленной инфляции. По словам Холода, правительство располагает набором других мер, которые будут способствовать стабилизации цен. В том числе, это обнуление пошлин на ввоз белого сахара.

«Можно было бы ввести регулирование предложений на рынке: ухудшить, например, условия экспорта белого сахара. Кроме того, допустить беспошлинный ввоз до нового урожая — на рынке было бы больше предложений, и цена стабилизировалась бы сама либо пошла вниз», — отметил Холод.

Аналогичным образом можно было бы дестимулировать вывоз масло-семян из страны.

«Под ростом цен на подсолнечное масло осенью было два фактора. Первый - урожай меньше, чем в прошлом году, и второй - двукратное увеличение экспорта масло-семян. В результате на рынке резко поменялся баланс спроса и предложения. По сахару два последних года были очень большие урожаи, затоваривание рынка этим продуктом. Цены не могли двигаться так, как им было положено двигаться. Когда урожай стал меньше, естественно, вылезла накопленная инфляция. Это была рыночная ситуация», — отметил в беседе с «Радиоточкой НСН» экономист.

Чтобы сдерживать рост цен на продукты, нужно, чтобы урожай был прогнозируемый, чтобы рынок не испытывал шоков (то густо, то пусто) сточки зрения предложения, а также регулирования экспорта-импорта. Одним из факторов, которые помогут избежать разрушительных ценовых всплесков — система постоянного мониторинга цен на рынке, заключил Леонид Холод.

