Сахарно-масляный мораторий от правительства

Срок действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России продлен. Как следует из постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, соглашение о стабилизации цен на сахар-песок продлевается до 1 июня, на подсолнечное масло – до 1 октября. Впервые эти соглашения были подписаны 16 декабря 2020 года. С одной стороны – от правительства – участниками договоренностей стали Минсельхоз и Минпромторг, с другой, отраслевые ассоциации, производители товаров, поставщики и торговые сети. Документы зафиксировали предельную стоимость 1 кг сахара в 36 рублей в оптовом сегменте и 46 рублей – в рознице, 1 литра масла – 95 и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения о заморозке цен на сахар и масло были подписаны на срок до конца первого квартала 2021 года. С момента подписания и примерно до середины марта представители профильных ведомств утверждали, что пролонгация соглашений не планируется. Вместе с тем, Росстат все это время фиксировал продолжение пусть незначительного, но все же роста цен на эти товары. А на минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников признал наличие рисков роста цен на эти продукты после завершения срока действия договоренностей и анонсировал пролонгацию заморозки цен.

«В последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений и поняли, что необходимы дополнительные меры», - заявил министр.

Обратим внимание на новые сроки действия договоренностей о заморозке цен: сахар – до 1 июня, масло – до 1 октября. Вполне может быть, что эти сроки нам объяснят видами на новый урожай сельхозпродукции, из которой производятся эти товары. Однако рискнем предположить, что вслед за маслом и на сахар мораторий будет продлен еще на квартал, до октября. Вполне возможно, что до этого времени любая попытка даже плавного, незначительного повышения цен на социально значимые товары будет решительно пресекаться.

Почему именно до октября? А потому, что в конце сентября нас ждут парламентские выборы. И если перед ними всем участникам рынка, особенно тем, кто оказался связан соглашениями о заморозке цен, разрешить добирать недополученное, цены-таки взлетят. В отличие от результата партии власти, поскольку очевидно, что в ответ на рост цен избиратель принесет на выборы «фигу в кармане». Если вообще придет.

