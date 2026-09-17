Следование советам от нейросетей может привести к передозировке и опасным последствиям, рассказала НСН врач-эндокринолог Инна Мисникова.

Россияне все чаще просят искусственный интеллект (ИИ) объяснить им результаты анализов на ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D — за год число соответствующих запросов выросло почти втрое. Врачи объясняют это эффектом соцсетей: блогеры советуют сдавать именно эти три анализа при усталости и повышенной утомляемости. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Мисникова назвала главные ошибки такого подхода.