Врач призвала не слушать ИИ-советы по витаминам
Искусственный интеллект не может разобраться в ситуации также хорошо, как опытный специалист, заявила НСН Инна Мисникова.
Следование советам от нейросетей может привести к передозировке и опасным последствиям, рассказала НСН врач-эндокринолог Инна Мисникова.
Россияне все чаще просят искусственный интеллект (ИИ) объяснить им результаты анализов на ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D — за год число соответствующих запросов выросло почти втрое. Врачи объясняют это эффектом соцсетей: блогеры советуют сдавать именно эти три анализа при усталости и повышенной утомляемости. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Мисникова назвала главные ошибки такого подхода.
«На самом деле это действительно базовые маркеры. Однако просто усталость и утомляемость — это очень неспецифичные симптомы. Они могут встречаться при совершенно различных состояниях, но в том числе и при анемии и дефиците витамина D. Но пока рановато перекладывать ответственность на искусственный интеллект, а нужно при таких проблемах обращаться к врачу для того. Здесь огромный спектр заболеваний, которые вот так проявляются. Может у человека сахарный диабет, а ИИ не определит это так же хорошо, как доктор с большим стажем. Мы придем к тому, что врачей заменят нейросети лет через 10-20, но пока мы далеки от этого. Лечиться с помощью таких советов — это очень опасно. Может даже случиться передозировка», — отметила она.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН поддержала использование ИИ в диагностике пациентов.
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