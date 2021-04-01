«Известия»: приостановлена продажа сахара с заводов

Таким образом, крупные торговые сети не могут закупить сахар-песок по фиксированной цене. Это произошло после того, как правительство России 22 марта заявило о готовности с 1 апреля выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат, после чего предприятия будут получить от государства пять рублей за каждый килограмм сахара, который они реализуют торговым сетям по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм.

Тем временем, у продавцов запасы сахара продолжают сокращаться.

Ранее экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод заявил НСН, что продолжение сдерживания цен на сахар и масло может обернуться резким подорожанием как этих продуктов, так и других товаров первой необходимости.







