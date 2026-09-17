Рынок нефти пока реагирует более спокойно на конфликт вокруг Ирана, чем ожидалось, так как имеет место реальный физический дефицит ресурса, а цены даже не приблизились к уровню 2008 года, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Гривач в пресс-центре НСН.

«У нас снижаются дисконты, где-то появляются премии, даже сверхпремии. Экспорт дизеля у нас временно приостановлен, чтобы насытить внутренний рынок в период сбора урожая и пика сезона. Нефть является все равно существенным инструментом наполнения бюджета, ситуация сейчас отвечает ситуативным интересам России как крупного экспортера. Как долго это продлится? Когда начались события на Ближнем Востоке, оценки были разные о продолжительности конфликта. Прошло уже более шести месяцев, пока сложно делать прогнозы. Я бы сказал, что реакция рынка нефти очень спокойная для такой ситуации. Это огромный физический дефицит поставок, поэтому здесь потенциал для роста очень высок. Мы даже не вышли к ценам 2008 года – 150 долларов за баррель. Прогнозировались цены и в 200-250 долларов», - предупредил он.

К 9 часам утра стоимость российской нефти Urals резко выросла — с $109 до $120. Сейчас она торгуется за $121,15 за баррель. В то же время цена Brent снизилась до $104 за баррель, следует из данных торговых площадок. Стоит отметить, что ситуация, при которой Urals стала дороже Brent, сложилась накануне. Цена барреля Urals превысила $111, тогда как нефть марки Brent стоила $107 за баррель.

