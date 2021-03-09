Снижение вверх. Разговоры о росте цен могут стать составом преступления

Постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги запускает правительство России. Целью этого мониторинга в сообщении пресс-службы кабмина называется своевременное реагирование на потенциальный рост. Новый инструмент поможет прогнозировать риски подорожания значимой продукции, наладить системный анализ ситуации на рынке и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен. Работа по ведению мониторинга и анализу его результатов возложена на Минэкономразвития, Росстат и Федеральную антимонопольную службу.

Печься о динамике цен на социально значимые товары и услуги правительство не перестает с конца прошлого года, после окрика президента Путина, который тогда возмутился взрывным ростом цен на сахар и подсолнечное масло. Пока, впрочем, действия властей особо ни к чему не привели: рост цен продолжается. Так, по данным Росстата, в феврале 2021 года потребительские цены выросли на 0,8% по сравнению с январем. Рост по сравнению с декабрем 2020 составил 1,5%. А к февралю 2020 рост цен составил 5,67%.

Пока правительство пытается поставить под контроль потребительские цены, депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. По его инициативе статью УК 185.3 «Манипулирование рынком» могут дополнить новой третьей частью об ответственности за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости». Санкция сурова: штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет для физических лиц, штраф до 800 тысяч – для юридических лиц.

«Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», - уверен депутат Выборный.

В ФАС введение ответственности за ценовые фейки в целом поддержали, отметив, что недостоверные сообщения об изменениях цен могут провоцировать ажиотажный спрос и, как следствие, рост цен.

Если Госдума все-таки одобрит эту изумительную инициативу, и разговоры о росте цен станут токсичными вплоть до уголовного преследования, следует быть готовыми к переходу на эзопов язык. К примеру, сообщение о том, что Росстат зафиксировал рост цен на 5,5%, будет звучать так: зафиксировано снижение вверх…

