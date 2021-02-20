24.02.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Еда не по карману: что заставляет цены на продукты расти?

По итогам января, Росстат зафиксировал годовой рост цен на продукты питания более чем на 7% в среднем по России. Аналитики отметили, что это рекордный показатель за последние пять лет. Причём, как отмечают в ведомстве, сильнее всего цены выросли в бедных регионах, в некоторых из которых рост составил почти 11%. Кроме того, резко подорожают куриные яйца и мясо, стоимость производства которых выросла за год на 25%, готовые мясные продукты – их производители требуют от торговых сетей повысить цены на 10-15%, а также картофель и морковь – чья себестоимость выросла за год более чем на треть. Всё усугубляется тем, что производители упаковочных материалов заявили о росте стоимости производства пластиковых упаковок, что потенциально способно привести к ещё большему подорожанию продуктов питания.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, какими будут цены на продукты в ближайшее время и что с этим может сделать государство.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров;

Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, д.э.н. Леонид Холод;

Приглашены:

Представитель от бюро расследования ОНФ.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

