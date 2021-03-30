Мишустин продлил срок действия соглашений о стабилизации цен на масло и сахар
Правительство России продлило действие соглашения о стабилизации цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также увеличивает срок действия аналогичного соглашения в отношении подсолнечного масла – до 1 октября 2021 года.
Соответствующие специальные договоры, которые Минсельхоз и Минпромторг заключили с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями, фиксируют стоимость продуктов.
Так, один килограмм сахара не может быть дороже 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а один литр масла - не более 95 рублей и 110 рублей, соответственно.
Соглашения о стабилизации цен на масло и сахар были подписаны в декабре 2020 года, сообщает RT. Срок их действия истекал 1 апреля, что, по мнению правительства, могло привести к удорожанию этих продуктов.
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