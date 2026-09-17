Сколько Россия зарабатывает на рекордных ценах на нефть
Сергей Пикин заявил НСН, что в итоге Россия продает нефть максимум за 90 долларов за баррель, если учитывать страховку и логистику.
Слишком высокий рост котировок нефти России не нужен, ситуация с ростом цен выгодная, но важно сохранить стабильный спрос, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.
«Сейчас наша нефть продается с премией, но между выходом и входом по цене есть разница, это более 20 долларов. Это объясняется и более дорогой логистикой, плюс цены на страхование. Поэтому в итоге мы получаем не то же самое, как говорят котировки. Если мы получаем по 90 долларов, это уже замечательно. Слишком высокий рост котировок нам тоже не нужен, спрос будет колебаться. То, что происходит сейчас, устраивает и покупателей, и продавцов», - отметил он.
К 9 часам утра стоимость российской нефти Urals резко выросла — с $109 до $120. Сейчас она торгуется за $121,15 за баррель. В то же время цена Brent снизилась до $104 за баррель, следует из данных торговых площадок. Стоит отметить, что ситуация, при которой Urals стала дороже Brent, сложилась накануне. Цена барреля Urals превысила $111, тогда как нефть марки Brent стоила $107 за баррель.
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