Шойгу: Россия не намерена финансировать армянскую евроинтеграцию

На совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза он указал, что Еревану следует определиться с курсом и провести референдум о вступлении в Евросоюз или пребывании в ЕАЭС.

«Хочу подчеркнуть: Россия не готова и не будет финансировать армянскую евроинтеграцию, и каждый шаг на этом направлении имеет объективные последствия», - подчеркнул Шойгу.

Ранее старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин заявил, что отношения между Россией и Арменией могут перейти в разряд недружественных при сохранении текущего политического курса Еревана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

