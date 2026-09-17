Шойгу: Россия не намерена финансировать армянскую евроинтеграцию
В политике Армении прослеживается наглядное стремление расширять взаимодействие с НАТО и откровенно потребительское отношение к ОДКБ и ЕАЭС. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза он указал, что Еревану следует определиться с курсом и провести референдум о вступлении в Евросоюз или пребывании в ЕАЭС.
«Хочу подчеркнуть: Россия не готова и не будет финансировать армянскую евроинтеграцию, и каждый шаг на этом направлении имеет объективные последствия», - подчеркнул Шойгу.
Ранее старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин заявил, что отношения между Россией и Арменией могут перейти в разряд недружественных при сохранении текущего политического курса Еревана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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