Уборка в метрополитене должна производиться по стандартам, а именно с мокрыми опилками и физраствором, чтобы вся грязная пыль не поднималась в воздух, иначе это только способствует распространению бактерий и инфекций. Об этом НСН рассказал медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Россияне массово сообщают о «новой» простуде без температуры: среди симптомов — сильная боль в горле, насморк, слабость и сухость во рту, пишут Telegram-каналы. Некоторые отмечают, что из-за боли в горле становится тяжело даже глотать. Жемчугов напомнил, что пока всплеска по заболеваемости нет, однако в период роста заболеваемости ОРВИ крайне важно пресекать все, что может провоцировать распространение инфекций.

«Сейчас пока еще не сезон, пока температура стоит оптимальная. Так что всплеска заболеваемости нет. Однако, я заметил тревожную вещь. В метро уборщики всегда подметали ступеньки с мокрыми опилками, а если они еще и смочены физраствором, то это вообще идеально. Тогда это все стерильно, и микробы не уходят в воздух. Однако, что я вижу последний раз: метут сухими вениками! Это ужас. Пыль в метро поднимается в воздух, и это ужас, какие там микробы могут быть! Там может быть все, что угодно. Так что важно донести до сотрудников метрополитена, что, во-первых, осенью и зимой важно поддерживать температуру в вагонах и не выключать кондиционер, потому что он еще и фильтрует воздух. И во-вторых, обязательно надо делать уборку в метро со специальными средствами и ни в коем случае не сухими вениками», — подытожил он.

Ранее Жемчугов заявлял НСН, что боль в горле – тревожный симптом, который может указывать на ангину, стафилококк и требует срочного похода к врачу.

