Названа причина смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Чепикова
Причиной смерти советского и российского биатлониста, двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова стала онкология. Об этом РЕН ТВ рассказал его коллега Дмитрий Васильев.
По его словам, Чепиков очень долго боролся, было предпринято много попыток, однако болезнь была слишком серьёзной и в итоге победила.
«Очень жалко, что его не стало», - сказал он.
Васильев, который вместе с Чепиковым выиграл олимпийское золото в эстафете на играх в Калгари (1988), добавил, что «Сергей был всегда яркой личностью в мировом биатлоне», а также «добродушным и порядочным человеком».
Ранее советник министра спорта России, телеведущий Дмитрий Губерниев заявил «Радиоточке НСН», что смерть Сергея Чепикова — огромная потеря для мирового биатлона.
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