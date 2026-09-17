Названа причина смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Чепикова

По его словам, Чепиков очень долго боролся, было предпринято много попыток, однако болезнь была слишком серьёзной и в итоге победила.

«Очень жалко, что его не стало», - сказал он.

Васильев, который вместе с Чепиковым выиграл олимпийское золото в эстафете на играх в Калгари (1988), добавил, что «Сергей был всегда яркой личностью в мировом биатлоне», а также «добродушным и порядочным человеком».

Ранее советник министра спорта России, телеведущий Дмитрий Губерниев заявил «Радиоточке НСН», что смерть Сергея Чепикова — огромная потеря для мирового биатлона.